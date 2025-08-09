70 tūkst. eurų vertės kinų automobilis sužavėjo: „Linkiu, kad jų būtų daugiau“

Kinijos valdoma „SAIC motor“ kompanija 2007 metais nusipirko bankrutavusį britų „MG Rover“ gamintoją ir prikėlė „MG“ ženklą. Vis tik nebrangių elektrinių bei hibridinių krosoverių gama nė nepriminė legendinio britų sportinių automobilių prekės ženklo šlovės laikų. Patys automobiliai sėkmingi, bet „MG“ ženklelis turi stipresnį palikimą. Kompanijos vadovybė nusprendė jį išnaudoti reinkarnuodami klasikinį rodsterį. Tai – „MG Cyberster“.
„Cyberster“ – pirmasis elektra varomas rodsteris Europos rinkoje, kuris turi du motorus, išvystančius net 510 arklio galių. Visais ratais varomas kabrioletas 100 kilometrų per valandą greitį pasiekia per 3,2 sekundės ir, anot žurnalisto, „atrodo tikrai seksualiai.“
Siluetas patrauklus dėl tvarkingų klasikinių proporcijų, tačiau traukia akį išskirtinėmis detalėmis, gatvėje neliksite nepastebėtas. Ir net labiausiai abejingi atsisuks, kai atidarysite duris. Jos ne itin patogios naudoti kasdien, bet atidarymo ir uždarymo veiksmas atrodo fantastiškai.
Logikos išdėstyme nerasite
Panašiai galima pakomentuoti ir interjerą. Jis – švelniai tariant, nepatogus prietaisų valdymo prasme. Priekyje net keturi ekranai, kurių pusę užstoja vairas.
„Jeigu norite automobilio, kuriame visi prietaisai ir viskas būtų sudėliota logiškai, originaliai ir ergonomiškai, tai gausite „Volkswagen Passat“ arba kokį paprastą krosoverį – čia nėra šio automobilio esmė. Čia neturi būti viskas logiška, gerai ir patogu, nors iš tiesų ergonomika nėra jau tokia bloga, toks automobilis turi daryti „oho“ įspūdį ir įsėdus į saloną, toks įspūdis susidaro“, – aiškino žurnalistas.
„MG“ stebina „Premium“ lygio medžiagų kokybe ir interjero vingiais. Jie leidžia pajusti, kad vairuoji ypatingą, proginį automobilį.
„Vis tik turiu ir pamatuotos kritikos, kuri dedikuota būtent kabrioleto kėbului, kuris neatrodo gerai išspręstas iki galo. Atkreipkite dėmesį, kaip aukštai yra mano galva. Mano sėdynė yra nuleista į pačią žemiausią padėtį, bet vis tiek nėra pakankamai žemai.
Norėčiau sėdėti žemiau, bet, matyt, negaliu dėl baterijos dugne. Tai lemia, kad dalį vaizdo man užstoja stiklo viršus ir, kadangi jis nėra pakankamai ilgas, kai šviečia saulė, ji visada šviečia į mano akis“, – komentavo E. Babelis.
Ką gali šis automobilis?
510 arklio galių, 3 su trupučiu sekundės iki 100 kilometrų per valandą – tai labai greitas automobilis, greitesnis už dalį „superautomobilių“, bet važiuoti agresyviai ir bandyti išspausti viską iš „Cyberster“ nerekomenduotina. Vairas, nors ir greitas, nėra itin jautrus, o milžiniška, 2 tonas siekianti masė, automobilio valdymą arti ribos dėl didelio inertiškumo daro chaotišku.
„Bet tai nėra sportinis, lenktyninis automobilis. Tai yra sportiškas automobilis, kaip tokius automobilius vadina užsieniečiai, tai yra „grand tourer“ – jis skirtas ilgoms kelionėms ir pasimėgavimui. Nereikia su juo važiuoti į slalomus ir lenktynes, nors gali būti smagu, bet jis nėra tam pritaikytas.
Tai komfortiškas automobilis, kuris turi „superautomobilio“ pagreitį, bet tai labiau automobilis vidutiniškai greitam pasivažinėjimui. Na, ir nereikia persistengti su vairavimu, nes tokiu oru reikia pasimėgauti visu dangumi virš galvos“, – pasakojo jis.
Jei nebandysite sumušti rekordo Nemuno žiede, tai „Cyberster“ tikrai džiugins prie vairo. Bendrai – jis gerai klauso vairuotojo komandų. Tik kaip GT klasės automobiliui, elektros dinamika atrodo per greita ir nereikalinga. E. Babelis rinktųsi 1 motorą ir galinius varančiuosius ratus turinčią versiją su 335 arklio galiomis. Pasak jo, 5 sekundės iki 100 kilometrų per valandą kasdieniame gyvenime daugiau nei pakanka.
O kaip elektros pavara? Su 77 kWh baterija realiame pasaulyje galima nuvažiuoti apie 400 kilometrų. Net ir piktnaudžiaujant dinamika, energijos sąnaudos siekia tarp 20-24 kWh 100 kilometrų. O tai puikus rezultatas tokiam galingam elektromobiliui.
Jo kaina – viliojanti. 65 tūkstančiai eurų už 335 arklio galių galiniais ratais varomą versiją ir 70 tūkstančių už 510 arklio galių turintį visais ratais varomą „superautomobilį“. Visa įmanoma įranga yra įskaičiuota.
„Visi šio automobilio trūkumai nublanksta prieš vieną didelį privalumą, kurio nebegali pasiūlyti dauguma kitų elektromobilių, na, ir jau tokių automobilių nėra. O tai – vairavimo malonumas, pasimėgavimas. Tai yra pirmas automobilis iš Kinijos, kuriuo aš nuoširdžiai mėgaujuosi ir linkiu, kad tokių automobilių būtų daugiau. O dabar užsileidžiame muziką ir važiuojame vasaroti“, – apibendrino žurnalistas.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!