TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

D.Motiejūno perdavimas pateko tarp trijų gražiausių Eurolygos savaitės momentų

2025-11-15 15:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 15:53

Belgrado „Crvena Zvezda“ Eurolygoje grįžo į pergalių kelią, o Donatas Motiejūnas pasižymėjo išskirtiniu epizodu.

D.Motiejūnas sukūrė gražų epizodą

D.Motiejūnas sukūrė gražų epizodą

0

Eurolygos gražiausių turo epizodų rinkinyje jo perdavimas iš už galinės linijos, po kurio sekė Ognjeno Dobričiaus dėjimas, rikiuojasi trečioje vietoje.

Gražiausią turo epizodą sukūrė Atėnų „Panathinaikos“ naujokas Kennethas Fariedas, įkrovęs per Walterį Tavaresą. Antroje vietoje – Bolonijos „Virtus“ žaidėjo Karimo Jallow dėjimas.

Visas rinkinys:

