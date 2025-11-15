D.Motiejūno perdavimas pateko tarp trijų gražiausių Eurolygos savaitės momentų

Eurolygos gražiausių turo epizodų rinkinyje jo perdavimas iš už galinės linijos, po kurio sekė Ognjeno Dobričiaus dėjimas, rikiuojasi trečioje vietoje.
Gražiausią turo epizodą sukūrė Atėnų „Panathinaikos“ naujokas Kennethas Fariedas, įkrovęs per Walterį Tavaresą. Antroje vietoje – Bolonijos „Virtus“ žaidėjo Karimo Jallow dėjimas.
Visas rinkinys:
