 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: identitetą pametęs „Žalgiris“, atsitiesęs Šaras ir vaistai PAO komandai

2025-11-15 14:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 14:11

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“: identitetą pametęs „Žalgiris“, atsitiesęs Šaras ir vaistai PAO komandai

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

REKLAMA
0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šioje laidoje kalbėta apie dvigubą Eurolygos savaitę – Kauno „Žalgirio“ problemas, išryškėjusią spragą sudėtyje, dvi Šarūno Jasikevičiaus auklėtinių pergales, atsigavusią Atėnų „Panathinaikos“, laiku permainas padariusią Barselonos „Barcelona“, nesibaigiančias Stambulo „Anadolu Efes“ problemas ir vis rezervų randančią Belgrado „Crvena Zvezda“.

REKLAMA
REKLAMA

00:00 – identitetą pametęs „Žalgiris“

24:35 – vaistus radusi „Panathinaikos“

30:02 – atsitiesusi „Fenerbahče“

36:02 – vis ginklų randanti „Crvena Zvezda“ ir M.Jamesas

45:11 – laiku atliktas „Barcos“ pakeitimas

48:35 – širdį atidavusi „EA7 Emporio Armani“

54:35 – kur buksuoja „Real“

57:46 – „Anadolu Efes“ problemos

1:04:28 – nesinori žiūrėti

1:07:04 – „Paris“ ištraukta pergalė ir snaiperis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų