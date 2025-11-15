„Double Dunk“: identitetą pametęs „Žalgiris“, atsitiesęs Šaras ir vaistai PAO komandai

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Šioje laidoje kalbėta apie dvigubą Eurolygos savaitę – Kauno „Žalgirio“ problemas, išryškėjusią spragą sudėtyje, dvi Šarūno Jasikevičiaus auklėtinių pergales, atsigavusią Atėnų „Panathinaikos“, laiku permainas padariusią Barselonos „Barcelona“, nesibaigiančias Stambulo „Anadolu Efes“ problemas ir vis rezervų randančią Belgrado „Crvena Zvezda“.
00:00 – identitetą pametęs „Žalgiris“
24:35 – vaistus radusi „Panathinaikos“
30:02 – atsitiesusi „Fenerbahče“
36:02 – vis ginklų randanti „Crvena Zvezda“ ir M.Jamesas
45:11 – laiku atliktas „Barcos“ pakeitimas
48:35 – širdį atidavusi „EA7 Emporio Armani“
54:35 – kur buksuoja „Real“
57:46 – „Anadolu Efes“ problemos
1:04:28 – nesinori žiūrėti
1:07:04 – „Paris“ ištraukta pergalė ir snaiperis
