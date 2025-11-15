 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sajus pelnė daugiausiai taškų, bet „Petkim Spor“ pralaimėjo

2025-11-15 13:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 13:55

Martynas Sajus tęsia solidų sezoną Turkijoje, bet jo atstovaujama Izmiro „Petkim Spor“ (3/5) išvykoje nusileido Bursos „Bursaspor“ (3/5) – 74:76 (18:22, 17:17, 19:22, 20:15).

M.Sajus vėl buvo solidus (FIBA nuotr.)

Martynas Sajus tęsia solidų sezoną Turkijoje, bet jo atstovaujama Izmiro „Petkim Spor“ (3/5) išvykoje nusileido Bursos „Bursaspor“ (3/5) – 74:76 (18:22, 17:17, 19:22, 20:15).

0

29-erių M.Sajus buvo rezultatyviausias savo komandoje. Centras per 20 minučių surinko 15 taškų (6/8 dvit., 3/4 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 3 klaidas, bloką ir 16 naudingumo balų.

Lietuviui geriausiai talkino 13 taškų įmetęs Yannickas Franke ir po 11 pridėję Davidas Efianayi ir Stanley Whittakeris.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias su 15 taškų buvo pernai „Jonavoje“ žaidęs Brandonas Childressas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

