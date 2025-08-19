Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame

Pirmadienį viešėjęs Baltuosiuose rūmuose V. Zelenskis atvyko su lauktuvėmis. V. Zelenskis prieš žiniasklaidos atstovus D. Trumpui įteikė savo žmonos Olenos parašytą laišką.
Perdavė laišką nuo žmonos
D. Trumpas akimirką pagalvojo, kad laiškas skirtas jam, tačiau V. Zelenskis netrukus patikslino, kad laiškas yra adresuotas jo žmonai Melaniai.
„Tai ne jums, tai jūsų žmonai“, – juokdamasis D. Trumpui pasakė V. Zelenskis.
Anot V. Zelenskio, laiškas yra reakcija ir padėka M. Trump už laišką, kurį ji parašė Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui. Jame ji kalbėjo apie karo siaubą išgyvenančius vaikus.
„Tai jautri tema“, – susitikimo metu sakė V. Zelenskis.
D. Trumpas laišką nuo žmonos V. Putinui perdavė Aliaskoje.
„Šiandienos pasaulyje kai kurie vaikai yra priversti tyliai juoktis, nepaliesti juos supančios tamsos“, – rašoma laiške, kurį pasirašė pirmoji ponia M. Trump ir kuriame Ukraina nebuvo konkrečiai paminėta.
„Pone Putinai, jūs vienas pats galite atkurti jų melodingą juoką, – priduriama laiške. – Apsaugodami šių vaikų nekaltumą, jūs padarysite daugiau nei pasitarnavimas vien Rusijai – jūs pasitarnausite visai žmonijai.“
„Tokia drąsi idėja peržengia visus žmonių susiskaldymus, ir jūs, pone Putinai, esate tinkamas įgyvendinti šią viziją vienu rašiklio brūkštelėjimu šiandien, – rašoma laiške. – Atėjo laikas.“
Liepos mėnesį JAV prezidentas teigė, kad jo žmona, gimusi Slovėnijoje, padėjo pakeisti jo požiūrį į V. Putiną.
