  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Atsižvelgė į kritiką? Zelenskis į Baltuosius rūmus atvyko vilkėdamas kostiumą

2025-08-18 20:23 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-08-18 20:23

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus, vilkėdamas juodą švarką ir tamsius marškinius. Prieš susitikimą Baltieji rūmai Ukrainos prezidento atskirai teiravosi, ar jis atvyks vilkėdamas kostiumą. Kaip skelbta anksčiau, su juo JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Ovaliajame kabinete surengs dvišales derybas karui Ukrainoje užbaigti.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
15

0

0

V. Zelenskis į Vašingtoną atvyko sekmadienį vakare, po penktadienį Aliaskoje vykusio D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris žymėjo šio sugrįžimą į pasaulinę areną po keletą metų trukusios Vakarų izoliacijos.

Ukrainos prezidentą lydi į Baltuosius rūmus kiek anksčiau atvykę Europos lyderiai, tarp jų – Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

Zelenskio apranga sulaukė pastabų

Ankstesnis Ukrainos prezidento vizitas Baltuosiuose rūmuose baigėsi beprecedenčiu incidentu. Vasarį D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as prieš kameras užsipuolė ir išplūdo V. Zelenskį, dėl ko Ukrainos lyderis tuomet sutrumpino savo vizitą Vašingtone.

V. Zelenskio apranga tapo problema praėjusį kartą, kai jis lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Jo buvo paklausta, kodėl jis į Baltuosius rūmus atvyko be kostiumo.

V. Zelenskis tiesiog atsakė: „Ar tai problema?“

„Aš dėvėsiu tada, kai baigsis šis karas. Galbūt kažką panašaus į jūsų, galbūt kažką geresnio, nežinau. Pamatysime. Galbūt ką nors pigesnio", – žurnalistui atsakė V. Zelenskis.

