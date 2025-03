Zelenskis atskleidė priežastį, kodėl jis nedėvi oficialaus kostiumo: užsivilks su 1 sąlyga

Stebint D. Trumpo kabinetui, reporteris Brianas Glennas, vyriausiasis Baltųjų rūmų korespondentas „Real America's Voice“, paklausė V. Zelenskio: „Kodėl nedėvite kostiumo? Esate aukščiausio lygio Ukrainos pareigūnas, o atsisakote dėvėti kostiumą“.

Kol viceprezidentas J. D. Vance'as šnopavo ant Ovalinio kabineto sofos, Glennas toliau tyčiojosi: „Aš tik noriu pamatyti – ar turite kostiumą?“

Zelenskis tiesiog atsakė: „Ar tai problema?“

Į tai žurnalistas patvirtino: „Taip, daugybė amerikiečių turi problemų dėl to, kad jūs negerbiate šio posto.“

Q: "Why don't you wear a suit?"



Ukrainian President Zelenskyy: "I will wear costume after this war will finish." pic.twitter.com/FzJqjIAQHa