TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš neseniai susituokusio Egidijaus Dragūno – džiugi žinia

2025-08-13 20:21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 20:21

Jau visai netrukus neseniai susituokęs Egidijus Dragūnas surengs nepamirštamą koncertą, kuris rugsėjo 6 dieną Vilniaus Kalnų parke. Ir tai bus ne šiaip koncertas. Ne šiaip vakaras. Tai – legendos sugrįžimas į vietą, kur prieš ketverius metus buvo užfiksuotas vienas įspūdingiausių momentų Lietuvos muzikos istorijoje.

Egidijus Dragūnas (nuotr. fotomontažas)
8

Jau visai netrukus neseniai susituokęs Egidijus Dragūnas surengs nepamirštamą koncertą, kuris rugsėjo 6 dieną Vilniaus Kalnų parke. Ir tai bus ne šiaip koncertas. Ne šiaip vakaras. Tai – legendos sugrįžimas į vietą, kur prieš ketverius metus buvo užfiksuotas vienas įspūdingiausių momentų Lietuvos muzikos istorijoje.

0

Tąkart Kalnų parke susirinko daugiau nei 15 000 žmonių, o Vilnius kvėpavo vienu ritmu, skelbė bilietai.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Egidijus Dragūnas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

Laukia koncertas

Šįkart SEL grįžta dar stipresni. Su sprogstančia energija, su garso tikslumu, su meile, kuri augo visus šiuos metus. Tai – ne vien muzikos šou, tai – reiškinys, jungiantis kartas, o sceną paverčiantis ne tik reginiu, bet gyva emocija.

„SEL – tai daugiau nei muzika. Tai jėga, kuri kalba ne žodžiais, o širdimi. Kiekvienas koncertas mums – tai atsakomybė, dovana ir naujas iššūkis. Kalnų parkas yra vieta, kur jau kartą įvyko stebuklas – ir mes pasiryžę tai pakartoti“, – sako grupės lyderis Egidijus Dragūnas.

Renginiui ruošiamasi ypač kruopščiai. Numatomas didelio masto techninis sprendimų spektras: aukščiausio lygio garso architektūra, šviesų sistema, kvėpuojanti kartu su muzika, ir vizualiniai elementai, kurių Kalnų parkas dar nėra matęs.

Tai bus šou po atviru dangumi, kuriame kiekvienas metras, kiekviena sekundė bus sustyguota su maksimaliu tikslumu.Tai ne vakaras, kurį žiūri. Tai vakaras, kuriame gyveni.Nepavėluok į savo vietą istorijoje – rugsėjo 6 d., Kalnų parkas, Vilnius. SEL – muzika, kuri yra didesnė už laiką.

Netikėta staigmena

Tiesa, neseniai grupė SEL savo gerbėjus nustebino – „YouTube“ platformoje pasirodė „Kam Tiek Daug“. Šią dainą vos per dvi dienas jau perklausė 68 tūkst. kartų.

Įdomu tai, jog naujoji daina sukurta kartu su Algimantu Minalga-Soliariu.

Netrukus gerbėjai apipylė vyrus gražiausiais žodžiais ir teigė, kad daina – nuostabi.

„Na, SEL ir Soliaris visada sukuria tokią atmosferą, kurioje užtenka užsimerkti, atsipalaiduoti ir mėgautis muzika“, – rašė gerbėjas.

