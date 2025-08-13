„Žemaitukų“ nario Lino koncertas tėvo atminimui – su gausiu būriu garsių atlikėjų: yra svarbi žinia dėl bilietų

Tiesa, šiemet jis sulaukė itin didelio susidomėjimo.
Labdaros koncertas
Kaip skelbiama ticketmarket.lt, paramos koncertas įvyks Plungėje, spalio 26 d.
„Labas. Čia Linas, Gintauto sūnus.
Šiemet 7 metai kaip mano tėčio nebėra tarp mūsų.
Lygiai prieš 6 metus, per metines pavyko suorganizuoti renginį, kurio metu surinkome beveik 9000€ ir pagelbėjome trims vėžiu sergantiems vaikams.
Pakartojome tai po 5 metų ir surinkome netgi virš 16.000€ ir pagelbejome vaikams.
Vis dar girdžiu istorijas apie mano tėtį, kaip jis buvo atsidavęs žmonėms ir savo miestui Plungei, todėl nusprendžiau šiemet suorganizuoti tokį pat renginį.
Renginio bilietus galėsite įsigyti ticketmarket.lt, jis vyks Spalio 26, 18:00 Plungės kultūros centre.
Renginio metu aukosime vaikams, kurie serga onkologine liga ir jiems reikalingas skubus ir brangus gydymas.
Žemai lenkiuos visiems atlikėjams, garsistams, apšvietėjams, savanoriams, kurie NEATLYGINTINAI dalyvaus koncerte. Renginio vedantysis, žemaitijos vaikas Mantas Stonkus! Koncerte dalyvaus „Patruliai“, „Tabasco“, Steponas Januška, Inga Valinskienė, Vytautas Šiškauskas, „Žemaitukai“, Rolandas Janušas ir Laura Remeikienė, „Man-go“, Andrius Rimiškis, Edmundas Kučinskas, Ovidijus Vyšniauskas, Radži.
Dalinkimės šia žinia, susivienykime ir sukurkime stebuklą, toks ir buvo paskutinis mano tėvelio noras“, – rašoma internetiniame puslapyje.
Tiesa, gerbėjams yra ir kiek liūdna žinia – visi bilietai jau išparduoti, kurie kainavo 40 eur.
