TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Žemaitukų“ nario Lino koncertas tėvo atminimui – su gausiu būriu garsių atlikėjų: yra svarbi žinia dėl bilietų

2025-08-13 20:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 20:40

Šiemet sukanka septyneri metai, kai grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius neteko mylimo tėčio Gintauto. Jo atminimui žinomas atlikėjas jau daugelį metų rengia labdaros koncertą. Ne išimtis – ir šį kartą.

1

Tiesa, šiemet jis sulaukė itin didelio susidomėjimo.

„Žemaitukas“ Linas organizuoja kilnų darbą: paskatino tėvo žodžiai prieš mirtį
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žemaitukas“ Linas organizuoja kilnų darbą: paskatino tėvo žodžiai prieš mirtį

Labdaros koncertas

Kaip skelbiama ticketmarket.lt, paramos koncertas įvyks Plungėje, spalio 26 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labas. Čia Linas, Gintauto sūnus.

Šiemet 7 metai kaip mano tėčio nebėra tarp mūsų.

Lygiai prieš 6 metus, per metines pavyko suorganizuoti renginį, kurio metu surinkome beveik 9000€ ir pagelbėjome trims vėžiu sergantiems vaikams.

Pakartojome tai po 5 metų ir surinkome netgi virš 16.000€ ir pagelbejome vaikams.

Vis dar girdžiu istorijas apie mano tėtį, kaip jis buvo atsidavęs žmonėms ir savo miestui Plungei, todėl nusprendžiau šiemet suorganizuoti tokį pat renginį.

Renginio bilietus galėsite įsigyti ticketmarket.lt, jis vyks Spalio 26, 18:00 Plungės kultūros centre.

Renginio metu aukosime vaikams, kurie serga onkologine liga ir jiems reikalingas skubus ir brangus gydymas.

Žemai lenkiuos visiems atlikėjams, garsistams, apšvietėjams, savanoriams, kurie NEATLYGINTINAI dalyvaus koncerte. Renginio vedantysis, žemaitijos vaikas Mantas Stonkus! Koncerte dalyvaus „Patruliai“, „Tabasco“, Steponas Januška, Inga Valinskienė, Vytautas Šiškauskas, „Žemaitukai“, Rolandas Janušas ir Laura Remeikienė, „Man-go“, Andrius Rimiškis, Edmundas Kučinskas, Ovidijus Vyšniauskas, Radži.

Dalinkimės šia žinia, susivienykime ir sukurkime stebuklą, toks ir buvo paskutinis mano tėvelio noras“, – rašoma internetiniame puslapyje.

Tiesa, gerbėjams yra ir kiek liūdna žinia – visi bilietai jau išparduoti, kurie kainavo 40 eur.

