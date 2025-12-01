Sovietų karių palaikų iškėlimas iš Šiaulių centro atidedamas

„Ar tikrai dabar negalima kasti? Na, aš nesu tikras. Pliusinė temperatūra... Manau, kad tikrai būtų galima susitvarkyti. Bet čia yra mano nuomonė, ji paremta galbūt daugiau emocijomis negu kokiais nors dokumentais, kuriais grindžiamas archeologų darbas“, – pirmadienį BNS sakė meras.
„Galbūt tikrai archeologai turi pilną pagrindimą, kodėl jie to darbo nedarys iki kažkokio mėnesio. Tai duok Dieve, kad jie tai turėtų, duok Dieve, kad tai būtų labai sąžininga, ir duok Dieve, kad nebūtų dėl politinio žaidimo – dalyko, kuriam įtaką daro ta kita šalis“, – pridūrė jis.
Mažosios bendrijos „Arksaika“ direktorius archeologas Rokas Kraniauskas pirmadienį per spaudos konferenciją Šiauliuose pranešė, kad Kultūros paveldo departamentas rekomendavo ekshumavimo darbus atlikti tik šiltuoju metų laiku, tai yra nuo kovo 1 dienos.
Pasak R. Kraniausko, ekshumavimas ir kultūrinio sluoksnio tyrimai truktų keturias–šešias savaites, jie turėtų vykti gruodžio ir sausio mėnesiais, kai oro temperatūra tikrai bus minusinė.
„Neįmanoma atpreparuoti palaikų, taip pat neįmanoma preparuoti kultūrinio sluoksnio, kadangi tiesiog viskas sušąla. Taip pat iškyla rizika pažeisti pačius palaikus, archeologines vertingąsias savybes, kadangi grunte yra drėgmė, ji suledija, organinė medžiaga suledija ir yra pažeidžiama“, – aiškino archeologas.
„Dėl to galime tyrimus vykdyti tik šiltuoju metų laiku. Mes tos rekomendacijos ir laikysimės. Dabar pasiruošiame visą teritoriją ir darbus pratęsime nuo kovo pirmos dienos“, – tvirtino jis.
R. Kraniausko teigimu, ekshumuojant palaikus visas procesas bus fotografuojamas, filmuojamas.
Visi palaikai bus iškeliami atskirai, atliekama jų antropologinė analizė, nustatomas amžius, patologijos, traumos.
„Tada jie bus patalpinami į karstelius, kurie naudojami ir vokiečių karius perlaidojant, ir suformavus kapavietę karių kapinėse, ten bus perlaidoti“, – pasakojo archeologas.
Jo duomenimis, Šiaulių miesto centre, šalia katedros, palaidoti 52–53 karių palaikai. Dalis jų yra atskirose kapavietėse, dalis – grupinėse.
Miesto meras A. Visockas apgailestavo, kad procesas nukeliamas į kitus metus.
Anot jo, savivaldybė įdėjo daug laiko ir pastangų, kad šie sovietų karių kapai būtų iškeliami iš Prisikėlimo aikštės. Dėl to reikėjo pakeisti ir vadinamąjį Desovietizacijos įstatymą, Vyriausybėje patvirtinti perlaidojimo tvarką ir pan.
„Ir galiausiai turime leidimus kasti. Yra archeologas, yra konkretus žmogus, kuris gali atlikti tą darbą. Prieš kelias dienas sužinau, kad jie ruošiasi tą darbą stabdyti dėl temperatūrinių režimų. Neva kasant kaulus ir turint tokį temperatūrinį pokytį, kažkas ten gali kažkam pakenkti. (...) Aš jiems pažadėjau visas palapines, visus apšildymus, jeigu tik reikia“, – BNS kalbėjo meras.
„Labiausiai bijau, kad nesusikurtų (laiko – BNS) vakuumas ir tame vakuume nebūtų daromi jokie politiniai žaidimai šitą dalyką sustabdyti. Nes dabar susikurs, panašu, tas vakuumas iki kovo mėnesio, ir per tą laiką šita aptverta teritorija gali tapti visokių nereikalingų kalbų objektu“, – tvirtino jis.
A. Visockas sakė asmeniškai patyręs spaudimą dėl planų iškelti palaikus.
„Čia mes buvome gąsdinti mano kabinete aukštų žmonių iš Rusijos konsulato, buvo labai agresyvi politika, kad tik neliestume šitos vietos. Ta šalis nenori prarasti ideologijos Lietuvoje. Ir tik nuo Šiaulių visa tai realiai prasideda, nes visi kiti tik šnekėjo“, – teigė meras
„Tad labai prašau visų Lietuvos politikų, visų lygmenų politikų jokiu būdu neprikišti pirštų ir jokiu būdu neieškoti būdo, kaip sustabdyti šitą veiksmą“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, dar pernai vasarą Desovietizacijos komisija pripažino, kad miestų ir miestelių aikštėse, skveruose palaidoti sovietų karių palaikai turėtų būti iškelti ir perlaidoti vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, nes jie propaguoja totalitarinį režimą.
Sovietų karių palaikus iš Šiaulių miesto centro siekiama perkelti į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą prie Ginkūnų kapinių.
Desovietizacijos komisijos pirmininkas Vitas Karčiauskas yra sakęs, kad sovietai sąmoningai laidojo arba perlaidojo karių palaikus miestų bei miestelių centrinėse aikštėse, taip kurdami naratyvą apie „Didįjį Tėvynės karą“.
