  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvą užklups ryškios orų permainos – štai kas laukia

2025-11-30 17:12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-11-30 17:12

Sinoptikai vardija, kad ateinančią savaitę į šalį įžengs ryškios orų permainos – dienomis bus kur kas šilčiau nei praėjusią savaitę.

Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
22

Sinoptikai vardija, kad ateinančią savaitę į šalį įžengs ryškios orų permainos – dienomis bus kur kas šilčiau nei praėjusią savaitę.

Pirmadienio naktį daug kur nedideli krituliai (lietus, dulksna), rūkas. Vietomis plikledis, galima silpna lijundra. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Žemiausia temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.   

Pirmadienio dieną daugelyje rajonų nedideli krituliai (lietus, dulksna), rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, pajūryje iki 11 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šilumos.

Antradienį be žymesnių kritulių. Naktį daug kur, dieną vietomis rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Trečiadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 22 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasirodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 1–7, Kuršių mariose – 2, Baltijos jūroje – 4–8 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

