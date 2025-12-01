Sinoptikų naujausia prognozė: laukia orų permainos

Pirmadienio dieną daugelyje rajonų nedideli krituliai (lietus, dulksna), rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, pajūryje iki 11 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos.
Antradienį be žymesnių kritulių. Naktį daug kur, dieną vietomis rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–4 laipsniai šilumos.
Trečiadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 22 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasirodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 1–7, Kuršių mariose – 2, Baltijos jūroje – 4–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
