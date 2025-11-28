Atėjus žiemiškiems orams – eksperto įspėjimas vairuotojams: štai ko nedarykite

Vienas iš aktualiausių klausimų, į kurį ekspertas iš karto atkreipia ypatingą dėmesį, yra padangų būklė. D. Kanapinskas pabrėžia, kad nemaža vairuotojų dalis į padangas žiūri labai atmestinai.
„Jeigu keičia padangas ir padangoje (protektoriaus gylio – tv3.lt) likutis yra 5 milimetrai, pagal Lietuvos įstatymus tai kaip ir leidžiama iki 3 milimetrų, bet iš tikrųjų ta 5 milimetrų padanga, jeigu dar ji 4-5 metų senumo, žiemos metu, galima sakyti, yra niekinė,“ – kategoriškai teigė ekspertas.
Pasak D. Kanapinsko, moksliniai tyrimai rodo, kad dėl 1 nudilusio padangos milimetro, stabdymo atstumas gali padidėti nuo 1 iki 2 metrų. Todėl vairuotojai turi gerai įvertinti kokios padangos yra ant automobilio ir rinkti atitinkamą greitį ir atstumą.
Taip pat, jei planuojama tolimesnė kelionė, reikėtų įvertinti ar yra pilnas kuro bakas ir ar yra užpiltas neužšąlantis langų skystis.
Be to, be galo svarbu ir atsižvelgti į oro sąlygas bei taip pasirinkti tinkamą greitį.
„Automatiškai turėtumėme įvertinti, kokį aš greitį galiu pasirinkti ir galbūt reikia anksčiau keltis, kad mažiau į piko valandas pakliūti. Grįžtant namo, aišku, jau visi skubam pas namiškius, pas augintinius, bet vėlgi ne veltui sako: „skubėk lėtai“, – pažymėjo D. Kanapinskas.
Įspėja dėl vieno manevro
Saugaus eismo ekspertas pastebi, kad neretai vairuotojai suklysta tuomet, kada pervertina automobilio ar savo galimybių ribas.
Atidūs vairuotojai turėtų būti ir prekybos centrų automobilių aikštelėse, kur, saugaus eismo eksperto teigimu, dėl slidžios kelio dangos ir netinkamai pasirinkto greičio ne kartą yra tekę matyti, kaip vairuotojai, mėgindami prisiparkuoti, atsitrenkia į kitą automobilį.
Todėl reikėtų vengti staigių judesių bei nepamiršti, kad žiemos metu nereikėtų iki galo susukinėti vairo.
„Jeigu vairą iki dugno susukai, tai nuo fizikos niekur nepabėgsim, inercijos jėga pradeda veikti tiesiai. Vairuojamieji ratai praranda sukibimą ir automobilis nuvažiuoja tiesiai, visiškai ne ten, kur mes norime. Tokioje situacijoj užtektų truputėlį atsukti vairą ir automobilis pradėtų klausyti“, – priminė D. Kanapinskas.
Saugaus eismo ekspertas pažymėjo, kad vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į tokias situacijas, kada suveikia automobilio asistentai, pavyzdžiui, ABS sistemos, kurios indikuoja, kad vairuotojas kažką padarė ne taip.
Prašo pagarbos kelyje
D. Kanapinskas pastebi, kad apskritai eismo įvykių statistika Lietuvoje yra mažėjanti, tačiau išlieka nedžiuginanti.
Štai šiais metais Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, šiais metais iki lapkričio 23 d. įvyko 2664 eismo įvykiai, kurių metu žuvo 110, o sužeistų – 3120 žmonių.
Be to, saugaus eismo ekspertas taip pat įspėja ir eisme dalyvaujančius pėsčiuosius, kad šie taip pat atitinkamai įsivertintų automobilių galimybes sustoti, pavyzdžiui, pėsčiųjų perėjose.
„Pėstieji turėtų įvertinti, kaip automobilis atvažiuoja, ar gali sustoti, negali, kad (pėstieji – tv3.lt) nesivadovautų aklai ta pirmenybe. Kas iš tos pirmenybės. jeigu iš šalutinio kelio važiuojantis negali sustoti, o tu pagrindiniu keliu važiuojantis gali sustoti. Tai irgi kiek įmanom kuo daugiau savitarpio pagarbos ir pagalbos turėtų būti kelyje“, – pabrėžė D. Kanapinskas.
