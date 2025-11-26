Skubiai perspėja visus Lietuvos gyventojus: perduokite artimiesiems ir kaimynams

Dar vakar Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) perspėjo apie stichinį meteorologinį reiškinį – žiemos reiškinių kompleksą.
Nurodyta, kad trečiadienį 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso (smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos) rodiklis.
Antroje trečiadienio dienos pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.
Svarbiausi patarimai užklupus snygiui – perduokite artimiesiems ir kaimynams
Sulaukus tokių orų, Lietuvos Raudonasis Kryžius socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo svarbiausiomis rekomendacijomis gyventojams sudėtingų žiemos oro sąlygų metu.
„Artėjant smarkiam snygiui, šlapdribai ir pavojingai šlapio sniego apdrabai, dalinamės rekomendacijomis, kurios padės apsisaugoti nuo traumų.
Įraše pasidalintuose vizualuose nurodoma aktualiausia informacija – perduokite ją artimiesiems ir kaimynams.
Nurodomi šie patarimai:
„Jei įmanoma, atidėkite nebūtinas keliones – smarkaus snygio metu sumažėja matomumas, keliai būna sunkiau pravažiuojami (ypač užmiestyje) ir pavojingi.
Venkite aukštų ir senų medžių, nestatykite šiose vietose automobilių – jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir nulūžti.
Jei vis tik turite išeiti iš namų:
Pasiruoškite iš anksto – planuokite keliones su didesne laiko atsarga, pasitikrinkite automobilio padangas ir langų valymo skysčius, pasirūpinkite šilta, neslystančia avalyne.
Suplanuokite maršrutą nuo namų iki savo kelionės tikslo stengdamiesi išvengti šlaitų, laiptų ir nenuvalytų, nepabarstytų kelių.
Neskubėkite, netrumpinkite kelio eidami vietomis, kur didesnė tikimybė paslysti. Prieš kirsdami gatvę įsitikinkite, kad automobilis tikrai sustos.
Sekite naujausią informaciją apie orus ir kelių būklę bei atkreipkite dėmesį į savivaldybės ir specialiųjų tarnybų pranešimus.
Pabarstykite smėliu laiptus ir takelius prie namų. Atidžiai stebėkite grindinį po kojomis.
Ypač atsargiai lipkite laiptais, tvirtai laikykitės už laiptų turėklų, jei jų nėra – už medžių ar krūmų.
Eidami nelaikykite rankų kišenėse, neneškite nešulių, rekomenduojama naudoti kuprinę.
Neneškite ant rankų vaiko!
Venkite vaikščioti tamsiu paros metu, neapšviestomis teritorijomis.
Labai gerai nusivalykite batų padus prieš įeidami į patalpas, nes tirpstantis ledas ir sniegas sudaro slidų sluoksnį.
Eikite mažesniais žingsniais, šiek tiek sulenkę kojas, lengvai palinkę į priekį, čiuoždami, koją statykite visa pėda.
Pajutę, kad krentate, stenkitės pritūpti. Jauniems žmonėms mažiausiai pavojinga kristi ant šono. Tuo tarpu vyresnio amžiaus žmonėms, krentant reikia stengtis pasiremti rankomis: rankų kaulų lūžiai ne tokie sudėtingi kaip šlaunikaulio.
Pavojingiausios – galvos traumos. Jei buvo sutrenkta galva, stebėkite, ar žmogus orientuojasi aplinkoje, ar neatsiranda mieguistumas, neprasideda pykinimas, vėmimas, nes tai – smegenų sukrėtimo požymiai. Pastebėjus juos, būtinai kreipkitės į gydymo įstaigą.
Šiais patarimais pasidalinkite su šeimos nariais, artimaisiais, kaimynais ir nepamirškite, kad sumažinti traumų riziką padeda paprasčiausias atsargumas!“
Artimiausių dienų orų prognozė
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, orai Lietuvoje šiandien pasius – daug kur prognozuojamas smarkus snygis. Vairuotojai, pėstieji įspėjami būti itin atsargūs, nes situacija keliuose gali blogėti valandomis. Įvardijo ir pavojingiausias valandas.
Kaip pranešė meteo.lt sinoptikai, šiandien 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba.
Antroje dienos pusėje ir naktį į lapkričio 27-ą, žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.
Plačiau – naujausioje meteo.lt sinoptikų prognozėje:
Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
