Sinoptikai įspėja ruoštis dabar: Lietuvai smogs stichinis meteorologinis reiškinys

Pasak tarnybos, lapkričio 26 d. dieną ir naktį į lapkričio 27 d. Lietuvoje, išskyrus vakarinius rajonus, numatomos sudėtingos orų sąlygos.
Taip pat priduriama, kad Lietuvoje smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego pavojinga apdraba, gali lūžti medžių šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas.
Rekomenduoja atidėti keliones
Sinoptikams trečiadienį ir ketvirtadienį prognozuojant labai stiprų snygį, rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
Kaip antradienį savo „Facebook“ puslapyje pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT), trečiadienio rytą pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis.
Antroje trečiadienio pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį smarkus snygis ir šlapdriba išplis į daugelį šalies rajonų.
Apie numatomas sudėtingas oro sąlygas tarnyba pranešė ir gyventojams per perspėjimo pranešimus telefonuose.
Pasak sinoptikų, sudėtingiausios sąlygos savaitės viduryje prognozuojamos pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyse.
Dėl to LHMT rekomenduoja nuo antradienio vakaro iki ketvirtadienio vakaro atidėti nebūtinas keliones, vengti aukštų ir senų medžių, po jais nestatyti automobilių, nes šlapio sniego prislėgtos šakos gali nulūžti, nutraukti elektros linijas.
Žiemos reiškinių kompleksas laikomas stichiniu meteorologiniu reiškiniu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!