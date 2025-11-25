Buvusiam Alytaus rajono merui gresia bausmė už galimą savivaldybės įrenginių pasisavinimą

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius per posėdį antradienį paprašė Kauno apygardos teismo A. Vrubliauską nubausti 7,5 tūkst. eurų bauda ir ketveriems metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Prokuroras mano, kad eksmeras savivaldybei turi atlyginti daugiau ne 2,5 tūkst. eurų žalą, kuri atsirado dėl galimai pasisavintų įrenginių.
Bylos duomenimis, pasibaigus mero kadencijai, kaltinamasis pareigų atlikimui patikėtus išmaniuosius įrenginius turėjo gražinti Alytaus rajono savivaldybės administracijai, tačiau jų, kaip įtariama, tyčia negražino.
Minėtą planšetinį kompiuterį ir du mobiliuosius telefonus savivaldybės darbuotojai nurašė kaip netinkamus. Tuo metu teisėsauga teigia, kad nurašymo dokumentai suklastoti, iš tikrųjų įrenginiai veikė.
Pagal prokuratūros kaltinimus, A. Vrubliauskas galėjo pasisavinti daugiau nei 608 eurų vertės planšetinį kompiuterį „iPad Pro12.9“, daugiau nei 649 eurų vertės telefoną „ iPhone13 Pro“ ir daugiau nei 1,3 tūkst. eurų vertės telefoną „ iPhone14 Pro“.
ELTA primena, kad buvęs ilgametis Alytaus rajono politikas įsiteisėjusiu nuosprendžiu rugsėjį yra pripažintas kaltu „čekiukų“ baudžiamojoje byloje. Šioje byloje jis nuteistas už sukčiavimą, piktnaudžiavimą, dokumento suklastojimą ir disponavimą suklastotu dokumentu. Šioje byloje A. Vrubliauskas nuteistas už 2019–2022 m. vykdytą sistemingą dokumentų klastojimą dėl neva patirtų kuro išlaidų, nors jos buvo susijusios su ūkininko veiklos išlaidomis. Nustatyta, kad tarybos narys apgaule įgijo beveik 20 tūkst. eurų. Jis pripažintas kaltu suklastojęs 16 apyskaitų ir apgaule įgijęs beveik 20 tūkst. eurų.
„Čekiukų“ byloje eksmerui buvo skirta 25 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. A. Vrubliauskas šią baudą jau sumokėjo.
Kaip nustatė teismas, iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad A. Vrubliauskas kurą pildavosi dideliais kiekiais – nuo 279 iki 2,7 tūkst. litrų per kartą. Vienu atveju A. Vrubliauskas įsigijo 2,7 tūkst. litrų dyzelino – toks kiekis viršija jo turėtos mobiliosios kolonėlės talpą. Ji siekė tik 1 tūkst. litrų.
Politikas nurodė, kad įgydamas dyzeliną, taip pat žymėtą dyzeliną, automobilio remonto išlaidas patyrė kaip tarybos narys, nors iš tikrųjų šias išlaidas patyrė vykdydamas savo individualią veiklą – jis yra ūkininkas.
Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas A. Vrubliauskas ėjo 1997–2023 m.
Tuo metu eksmero advokatas Viktoras Preikšas sako, kad jo ginamojo veiksmai buvo dirbtinai kriminalizuoti.
„Į Alytaus rajono savivaldybę atėjo nauja politinė jėga ir ėmė ieškoti kabliukų“, – sakė advokatas. Jis mano, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad savivaldybės vadovas dėl įrenginių darė įtaką pavaldiniams, jis tik kreipėsi į juos dėl įrenginių gedimų.
Įtarimų sulaukęs A. Vrubliauskas buvo sustabdęs narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijoje, jis su ja savivaldos rinkimuose pateko į Alytaus rajono tarybą.
Dabar mero pareigas eina Rasa Vitkauskienė, dabartinei Alytaus rajono merei, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos atstovei“ šiemet buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais.
Bausmė gresia ir tarybos narei
Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje kartu su A. Vrubliausku teisiama Finansų ministerijoje analitike dirbanti Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Gintarė Jociunskaitė.
Ją prokuroras taip pat prašo pripažinti kalta ir skirti 7,5 tūkst. eurų baudą bei ketverius metus atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Tarybos narė G. Jociunskaitė kaltinama, kad 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu, būdama Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktore, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, siekdama asmeninės turtinės naudos, suklastojo tikrus dokumentus, juose patvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis, kuriuos panaudojo pasisavindama jai patikėtą mobiliojo ryšio telefoną „ iPhone 12 Pro“.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai per tyrimą nustatė, kad kaltinamoji pateikė dokumentus dėl mobiliojo telefono nusidėvėjimo, netinkamumo naudoti ir įrenginio nurašymo, tačiau po tariamo nurašymo moteris mobiliuoju telefonu toliau naudojosi.
„Ko tikisi piliečiai iš asmenų kurie dirba valstybės tarnyboje, kai jie naudojasi savivaldybės turtu? Racionalumo, sąžiningumo. Ar bylos kaltinamieji pateisino lūkesčius? Pagal bylos dokumentus, išmanieji įrenginiai buvo nurašyti ir, kaip skelbia dokumentai, utilizuoti. Tačiau Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad įrenginiai yra veikiantys“, – sakė prokuroras D. Valkavičius.
Jis savo kalboje minėjo, kad neva utilizuotais telefonais buvo atlikta tūkstančiai skambučių, gauta ir išsiųsta taip pat tūkstančiai trumpųjų SMS žinučių.
Kaltinimų sulaukė ir kiti savivaldybės darbuotojai
Anot teisėsaugos, trečia kaltinamoji, Alytaus rajono savivaldybės administracijos buvusi darbuotoja Nijolė Radžiūnienė, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, kaip įtariama, suklastojo penkis turto nurašymo ir likvidavimo aktus, juose patvirtindama melagingus duomenis apie naudojimui netinkamus įrenginius.
Tyrimo duomenimis, ketvirtas kaltinamasis, Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojas Andrius Kuzmauskas, suklastojo tikrus dokumentus – įrenginių defektavimo aktus. Įtariama, kad defektavimo dokumentuose jis pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis.
N. Radžūnienei prokuroras siūlo skirti 6 tūkst. eurų baudą, o A. Kuzmauskui – 6,5 tūkst. eurų baudą.
Savivaldybės įrenginių defektavimo aktuose buvo parašyta, kad esą privačios įmonės vadybininkas apžiūrėjo šiuos įrenginius ir pateikė išvadas, kad jie netinkami naudoti, nors iš tikrųjų jis tų įrenginių nebuvo net apžiūrėjęs ir įvertinęs.
Bylos duomenims, A. Kuzmauskas privačios įmonės filialo patalpose pateikė įmonės atstovui pasirašyti defektavimo aktus, įmonės atstovas juos pasirašė ir patvirtino savo atstovaujamos įmonės antspaudu. Telefonai buvo nurašyti kaip netinkami naudojimui ir esą buvo utilizuoti, tačiau, kaip nustatė STT ir prokuratūra, įrenginiai iš tikrųjų veikė ir buvo naudojami toliau.
Pasibaigus kadencijai, nutrūkus darbo santykiams, savivaldybės darbuotojai turėjo grąžinti telefonus savivaldybei, tačiau atsirado nurašymo ir utilizavimo aktai.
Apie galimai padarytus nusikaltimus STT informavo pati Alytaus rajono savivaldybės administracija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!