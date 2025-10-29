Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje vyras, nužudęs moterį ir jos 6-metį sūnų, išvengė bausmės: buvo išsiųstas kariauti

2025-10-29 20:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 20:15

Rusijos Sverdlovsko srityje vyras, kaltinamas žiauriai nužudęs savo draugę ir jos šešiametį sūnų, išvengė bausmės – pasirašęs sutartį išvyko kariauti.

Rusijos Sverdlovsko srityje vyras, kaltinamas žiauriai nužudęs savo draugę ir jos šešiametį sūnų, išvengė bausmės – pasirašęs sutartį išvyko kariauti.

3

Sverdlovsko srityje, Rusijoje, 49 metų vietinis gyventojas, sulaikytas už žiaurų savo draugės ir jos mažamečio sūnaus nužudymą, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Pasibaigus jo kardomajai priemonei, nuspręsta naujos netaikyti, nes vyras pasirašė sutartį ir išvyko į karą, rašo „Zerkalo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad nužudymas įvyko prieš metus. Moteris su vaiku buvo atvykusi pas įtariamąjį į svečius. Vyras paeiliui atsikratė berniuko ir jo motinos.

Moters galvą sodo bendrijos komposto dėžėje, po žiemos, aptiko į savo sklypus atvykę žmonės.

Maža to, motinos ir vaiko kūnai iki šiol nerasti. Žudikas juos supjaustė gabalais ir išvežė į sąvartyną.

Kai teisėsaugos pareigūnai sulaikė įtariamąjį, jis prisipažino padaręs nusikaltimą.

„Nesulaukė jokios bausmės, o dar ir bus laikomas didvyriu“

„Ne man spręsti, kokią bausmę jam skirti, bet, mano nuomone, teisinga būtų jį nuteisti kalėti iki gyvos galvos arba bent 25 metams. Vengti atsakomybės už dvigubą žmogžudystę, kai viena iš aukų – nepilnametis, yra visiškai neteisinga. Jis nesulaukė jokios bausmės, o dar ir bus laikomas didvyriu. Mums nereikia tokių „herojų“, ant kurių rankų – artimųjų kraujas. Net jei jis žus, tegul jį laidoja kitame mieste – čia jam paminklą vis tiek sulaužys“, – žurnalistams sakė nužudytosios dėdė.

Regioninis Tyrimų komitetas oficialiai nepatvirtino, bet ir nepaneigė informacijos apie sulaikytojo išvykimą į karą.

