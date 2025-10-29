Vakarų šalių ambasadoriai Maskvoje pagerbė Stalino aukų atminimą

Nešini gėlėmis ir žvakutėmis, prie akmens atėjo ir rusų. Šis memorialas yra tiesiai priešais Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FST), kuri yra sovietinio KGB „įpėdinė“, būstinę.
Kai kurie vainikai prie Solovecko akmens buvo su geltonos ir mėlynos spalvų juostomis – tai Rusijoje uždraustos Ukrainos vėliavos spalvos. Ant vainikų matėsi ir rusų opozicijos naudojamos mėlyna ir balta spalvos.
Iki Maskvos invazijos į Ukrainą 2022 m. dabar Rusijoje jau uždrausta žmogaus teisių organizacija „Mmeorial“ kasmet spalio 29 d. prie Solovecko akmens paminėdavo politinės priespaudos aukų SSRS atminimą. Čia buvo skaitomos pavardės žmonių, kurie valdant Stalinui buvo ištremti, įkalinti arba nužudyti.
Tačiau pastaraisiais metais Rusijoje vėl išaugo Stalino garbinimas. Kremlius dėl sovietų pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare vadina Staliną visų pirma karo didvyriu, tačiau jo vykdytas masines represijas ignoruoja.
Daugelyje Rusijos miestų vėl statomi Stalino biustai, įskaitant didelėje metro stotyje Maskvoje. Pernai Rusijos sostinėje buvo uždarytas Gulago muziejus, kuris buvo skirtas priespaudos sovietmečiu aukoms.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą prieš daugiau kaip pusketvirtų metų rusų institucijos griežčiau kovoja su vyriausybės kritikais. Be kita ko, buvo uždraustos organizacijos, kurios atmetė Stalino šlovinimą ir norėjo išsaugoti jo aukų atminimą.
