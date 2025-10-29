Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putino pasiuntinys prabilo apie karo pabaigą: mano, kad jis gali baigtis per artimiausius metus

2025-10-29 17:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 17:29

Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas pareiškė drąsią prognozę – karas Ukrainoje esą gali baigtis jau per artimiausius metus. Pasak specialiojo pasiuntinio Kirilo Dmitrijevo, Maskva „eina taikos link“ ir siekia užkirsti kelią platesniam konfliktui.

Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje, anot Rusijos prezidento specialiojo pasiuntinio Kirilo Dmitrijevo, baigsis per artimiausius metus. Apie tai jis pareiškė investicijų konferencijoje Saudo Arabijoje, rašo „Reuters“.

„Esame įsitikinę, kad einame taikos link ir kaip taikos kūrėjai turime padaryti ją įmanomą“, – sakė K. Dmitrijevas, kreipdamasis į konferencijos dalyvius.

Mano, kad karas gali baigtis per metus

Paklaustas, ar taika Ukrainoje per artimiausius metus įmanoma, K. Dmitrijevas atsakė: „Manau, kad taip.“

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Kaip pažymi „Reuters“, praėjusią savaitę, viešėdamas JAV, K. Dmitrijevas jau buvo pareiškęs, jog Ukraina, Rusija ir Jungtinės Valstijos esą yra arti „diplomatinio sprendimo“ dėl karo.

Vis dėlto jis tai siejo ne su V. Putino pasirengimu derėtis, o su tuo, kad, anot jo, prezidentas Volodymyras Zelenskis nebereikalauja grįžti prie 1991 m. nustatytų sienų.

