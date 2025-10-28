Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius perspėja dėl užsienio karių Ukrainoje: „Jie bus sunaikinti“

2025-10-28 15:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 15:56

Kremlius teigia, kad Ukrainos fronto linijoje kovoja užsienio kariai ir grasina juos „sunaikinti“. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Maskva esą stebi Prancūzijos planus dislokuoti karinį kontingentą Ukrainoje.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
13

Kremlius teigia, kad Ukrainos fronto linijoje kovoja užsienio kariai ir grasina juos „sunaikinti“. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Maskva esą stebi Prancūzijos planus dislokuoti karinį kontingentą Ukrainoje.

16

Kremlius tvirtina, kad Rusijos kariai Ukrainos fronto linijoje nuolat girdi užsienio kalbas tarp kovojančių karių, ir įspėja, jog šie bus „sunaikinti“, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas taip atsakė į klausimą apie Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) pranešimą, kuriame teigiama, kad Prancūzija rengiasi dislokuoti 2 tūkst. karių Ukrainoje.

Rusija negali įvertinti taikos derybų su Ukraina pažangos

Jis taip pat pareiškė, kad Rusija negali įvertinti taikos derybų su Ukraina pažangos, nes Kyjias jas sustabdė ir nenori atsakyti į Maskvos pateiktus klausimus.

Užsienio savanoriai kovoja abiejose konflikto pusėse – tiek Rusijos, tiek Ukrainos.

Ukrainos ir Pietų Korėjos vertinimais, daugiau kaip 10 tūkst. Šiaurės Korėjos karių buvo dislokuoti Rusijos pusėje mainais į ekonominę ir karinę technologinę pagalbą.

Pietų Korėjos žvalgybos agentūra rugsėjo mėnesį apskaičiavo, kad žuvo apie 2 tūkst. Šiaurės Korėjos karių.

Gazas
Gazas
2025-10-28 16:11
Tu pats busi sunaikintas Peskove ruznacistinis šūdo gabale!
Atsakyti
Nesuprantu, kam mums ši info
Nesuprantu, kam mums ši info
2025-10-28 16:40
Juk tai briedas skirtas chūyijlostano kacapams.
Atsakyti
B
B
2025-10-28 16:29
Jei tokie drąsūs esat pulkit NATO šalį kurią nors pamatysit kieno kariai bus sunaikinti
Atsakyti
