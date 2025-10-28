Kremlius tvirtina, kad Rusijos kariai Ukrainos fronto linijoje nuolat girdi užsienio kalbas tarp kovojančių karių, ir įspėja, jog šie bus „sunaikinti“, rašo „Sky News“.
Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas taip atsakė į klausimą apie Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) pranešimą, kuriame teigiama, kad Prancūzija rengiasi dislokuoti 2 tūkst. karių Ukrainoje.
Rusija negali įvertinti taikos derybų su Ukraina pažangos
Jis taip pat pareiškė, kad Rusija negali įvertinti taikos derybų su Ukraina pažangos, nes Kyjias jas sustabdė ir nenori atsakyti į Maskvos pateiktus klausimus.
Užsienio savanoriai kovoja abiejose konflikto pusėse – tiek Rusijos, tiek Ukrainos.
Ukrainos ir Pietų Korėjos vertinimais, daugiau kaip 10 tūkst. Šiaurės Korėjos karių buvo dislokuoti Rusijos pusėje mainais į ekonominę ir karinę technologinę pagalbą.
Pietų Korėjos žvalgybos agentūra rugsėjo mėnesį apskaičiavo, kad žuvo apie 2 tūkst. Šiaurės Korėjos karių.
