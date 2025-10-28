Zelenskis perspėja: tai tampa pavojingiau už balistines raketas

„Shahed“ dronai jau tapo pavojingesni už balistines raketas. Balistines raketas mes numušame ten, kur turime „Patriot“ sistemas. O kad tokiame aukštyje numuštume tokį didelį skaičių „Shahed“, turime naudoti viską. Dronus-perėmėjus, F-16, sraigtasparnius – naudojame viską. Ir daug priklauso nuo oro. Per šaltį matysime, kaip panaudosime sraigtasparnius. Lyjant ir t. t. – karinės oro pajėgos nemato to taip aiškiai“, – teigė V. Zelenskis.
Kalbėdamas apie dronus-perėmėjus, prezidentas pastebėjo, kad jų gamyba lapkritį turėtų pasiekti 500–800 vienetų per dieną.
Ukraina reaguos į rusų atakas
„Turime apmokyti pilotus. Daug mobilių ugnies grupių yra prie skirtingų objektų. Dabar mums reikia daug pilotų, kurie dirbtų su puolamaisiais dronais“, – tęsė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguos į rusų atakas. Ypač planuojama stiprinti „Flamingo“ raketų ir „Ruta“ raketinių dronų kovinį panaudojimą.
Sekmadienį V. Zelenskis pareiškė, kad praėjusią savaitę Rusijos Federacija prieš Ukrainą panaudojo daugiau kaip 50 raketų, beveik 1 tūkst. 200 puolamųjų dronų ir daugiau kaip 1 tūkst. 360 aviacinių bombų. Nuo metu pradžios Rusija į Ukrainą iš viso paleido apie 770 balistinių raketų ir daugiau kaip 50 hipergarsinių raketų „Kinžal“.
