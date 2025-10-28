Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis perspėja: tai tampa pavojingiau už balistines raketas

2025-10-28 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 15:04

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad puolamieji dronai „Shahed“ dėl didelio jų skaičiaus ir modernizavimo tampa pavojingesni už balistines raketas. 

Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA
13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad puolamieji dronai „Shahed" dėl didelio jų skaičiaus ir modernizavimo tampa pavojingesni už balistines raketas. 

1

„Shahed“ dronai jau tapo pavojingesni už balistines raketas. Balistines raketas mes  numušame ten, kur turime „Patriot“ sistemas. O kad tokiame aukštyje numuštume tokį didelį skaičių „Shahed“, turime naudoti viską. Dronus-perėmėjus, F-16, sraigtasparnius – naudojame viską. Ir daug priklauso nuo oro. Per šaltį matysime, kaip panaudosime sraigtasparnius. Lyjant ir t. t. – karinės oro pajėgos nemato to taip aiškiai“, – teigė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas apie dronus-perėmėjus, prezidentas pastebėjo, kad jų gamyba lapkritį turėtų pasiekti 500–800 vienetų per dieną. 

Ukraina reaguos į rusų atakas

„Turime apmokyti pilotus. Daug mobilių ugnies grupių yra prie skirtingų objektų. Dabar mums reikia daug pilotų, kurie dirbtų su puolamaisiais dronais“, – tęsė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguos į rusų atakas. Ypač planuojama stiprinti „Flamingo“ raketų ir „Ruta“ raketinių dronų kovinį panaudojimą.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Sekmadienį V. Zelenskis pareiškė, kad praėjusią savaitę Rusijos Federacija prieš Ukrainą panaudojo daugiau kaip 50 raketų, beveik 1 tūkst. 200 puolamųjų dronų ir daugiau kaip 1 tūkst. 360 aviacinių bombų. Nuo metu pradžios Rusija į Ukrainą iš viso paleido apie 770 balistinių raketų ir daugiau kaip 50 hipergarsinių raketų „Kinžal“.

