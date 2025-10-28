Zelenskis atskleidė, kiek rusų karių 2025 m. Ukraina paėmė į nelaisvę Rytų Ukrainoje

„(Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui reikėjo Dobropilios. Mūsų pajėgos veikė tinkamai. Mes nežinome, ką rusai būtų darę, jei mes nebūtume surengę Dobropilios operacijos. Ten jie sunaikino daugybę savo karių. Šiais metais į nelaisvę buvo paimta apie 2,2 tūkst. jų karių. Visuose rytuose – Dobropilioje, Pokrovske – buvo paimta 2,2 tūkst. Rusijos belaisvių. Įsivaizduokite, kiek jie prarado“, – sakė V. Zelenskis.
Jis kartu pažymėjo, kad kadangi Rusija perdislokuoja visas savo pajėgas į Pokrovsko frontą, jų planai pasistūmėti į priekį, taip pat ir Sumų srityje, yra neįvykdomi.
„Sumų srityje jie neturi pajėgų. Jie po truputį viską perkels į Pokrovską“, – nurodė Ukrainos prezidentas, akcentuodamas, kad Pokrovskas išlieka pagrindiniu įsibrovėlių taikiniu.
