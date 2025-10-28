Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atskleidė, kiek rusų karių 2025 m. Ukraina paėmė į nelaisvę Rytų Ukrainoje

2025-10-28 14:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 14:13

Šiais metais Ukrainos rytuose į nelaisvę buvo paimta 2,2 tūkst. Rusijos kariškių. Per Dobropilios operaciją, kurią surengė Ukrainos gynybos pajėgos, Rusijos kariai patyrė didelių nuostolių. Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, tai kalbėdamasis su žurnalistais pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

0

„(Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui reikėjo Dobropilios. Mūsų pajėgos veikė tinkamai. Mes nežinome, ką rusai būtų darę, jei mes nebūtume surengę Dobropilios operacijos. Ten jie sunaikino daugybę savo karių. Šiais metais į nelaisvę buvo paimta apie 2,2 tūkst. jų karių. Visuose rytuose – Dobropilioje, Pokrovske – buvo paimta 2,2 tūkst. Rusijos belaisvių. Įsivaizduokite, kiek jie prarado“, – sakė V. Zelenskis.

Jis kartu pažymėjo, kad kadangi Rusija perdislokuoja visas savo pajėgas į Pokrovsko frontą, jų planai pasistūmėti į priekį, taip pat ir Sumų srityje, yra neįvykdomi.

„Sumų srityje jie neturi pajėgų. Jie po truputį viską perkels į Pokrovską“, – nurodė Ukrainos prezidentas, akcentuodamas, kad Pokrovskas išlieka pagrindiniu įsibrovėlių taikiniu.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskis atskleidė ukrainiečių smūgių Rusijai rezultatus: jau juntamas efektas
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis pastebi augančią grėsmę: tai jau yra gerokai pavojingiau nei balistinės raketos (197)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Kaip koks Hitleris“ – ekspertas rėžė apie Putiną (106)
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: per 2025 metus Rusija į Ukrainą paleido 770 balistinių raketų, daugiau nei 50 „Kinžalų“ (17)

