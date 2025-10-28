Surinko įrodymus: Rusija Ukrainoje sistemingai vykdo karo nusikaltimus prieš civilius

Taip rašoma JT Nepriklausomos tarptautinės Ukrainos tyrimo komisijos ataskaitoje, kuri pirmadienį buvo pristatyta JT Generalinės Asamblėjos Trečiajam komitetui.
Dokumente teigiama, kad Komisija nustatė, jog „Rusijos valdžios institucijos sistemingai koordinuoja veiksmus, siekdamos išvaryti Ukrainos civilius gyventojus iš jų gyvenamosios vietos“.
„Pirma, surinkti įrodymai rodo, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos, naudodamos trumpojo nuotolio nepilotuojamuosius orlaivius, fronto zonose nuolat atakuoja civilius gyventojus, dėl to žuvo ir buvo sužeista daug žmonių, buvo padaryta didelio masto turtinė žala ir sukurta prievartinė aplinka, dėl kurios tūkstančiai žmonių buvo priversti bėgti. Komisija padarė išvadą, kad šie veiksmai prilygsta nusikaltimams žmoniškumui – žmogžudystei ir prievartiniam gyventojų perkėlimui. Antra, Komisija taip pat nustatė, kad civilių gyventojų deportavimas ir perkėlimas iš Rusijos valdžios institucijų okupuotų teritorijų yra karo nusikaltimai“, – rašoma ataskaitoje.
Ataskaitoje pažymima, kad daugiau nei metus Rusijos ginkluotosios pajėgos daugiau nei 300 km ilgio teritorijoje palei dešinįjį Dniepro upės krantą Dnipropetrovsko, Chersono ir Mykolajivo srityse nepilotuojamaisiais orlaiviais puldinėjo daugybę civilių taikinių.
„Tokių išpuolių taikiniai buvo civiliai asmenys, namai ar pastatai, humanitarinės pagalbos paskirstymo punktai ir svarbi energetikos infrastruktūra, aptarnaujanti civilius gyventojus. Buvo smogta net pirmosios pagalbos darbuotojams, įskaitant greitosios pagalbos automobilius ir ugniagesių komandas, neatsižvelgiant į tarptautinėje humanitarinėje teisėje numatytą specialią jų apsaugą, tokiu būdu trukdant jiems dirbti savo darbą. Daugelyje atakų buvo pakartotinai smogta į tuos pačius objektus, tyčia juos padegant“, – teigiama ataskaitoje.
Dokumentuose užfiksuoti atvejai rodo, kad centralizuotai vadovybei pavaldūs Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariniai daliniai, dislokuoti didelėje geografinėje teritorijoje ir veikiantys nuo kairiojo Dniepro upės kranto, „naudojo tuos pačius metodus, tyčia taikydamiesi į civilius gyventojus ir civilinius objektus, darydami žalą ir naikindami“.
„Komisija padarė išvadą, kad Rusijos ginkluotųjų pajėgų trumpojo nuotolio nepilotuojamųjų orlaivių atakos platesnėje geografinėje teritorijoje, nei nustatyta anksčiau, yra nusikaltimas žmoniškumui – žmogžudystė – ir karo nusikaltimai – tyčinis civilius gyventojų ir civilių objektų puolimas. Komisija taip pat padarė išvadą, kad šios atakos įvyko vykdant koordinuotą politiką, kuria siekiama iš tų teritorijų išvaryti civilius gyventojus, ir prilygsta nusikaltimui žmoniškumui – prievartiniam gyventojų perkėlimui“, – rašoma ataskaitoje.
Komisija nustatė, kad Rusijos valdžios institucijos koordinuoja veiksmus, kuriais siekiama deportuoti arba perkelti civilius gyventojus iš jų kontroliuojamų teritorijų Zaporižios regione. Tai prilygsta karo nusikaltimams.
2022 ir 2023 m. Rusijos valdžios institucijos perkeldavo civilius gyventojus į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamas teritorijas, kaltindamos juos vykdant „prieš Rusijos Federaciją nukreiptą veiklą“.
„Jie atveždavo aukas į kontrolės punktą, kuris buvo įrengtas jų kontroliuojamos teritorijos pakraštyje. Ten jie versdavo juos 10-15 km pločio labai pavojinga operatyvine zona eiti iki Ukrainos kontrolės punkto“, – teigiama ataskaitoje.
Be to, 2024 ir 2025 m. Rusijos valdžios institucijos, remdamosi Rusijos Federacijos teisės aktais dėl tam tikrų kategorijų užsienio piliečių teisinio statuso, Ukrainos civilius iš okupuotų Zaporižios regiono teritorijų deportuodavo į Sakartvelą. Nusikaltėliai veždavo juos prie Rusijos Federacijos ir Sakartvelo sienos ir liepdavo ją kirsti.
„Tiek deportacijos, tiek perkėlimo atveju nusikaltėliai paprastai sulaikydavo aukas, kai kurias iš jų kankindavo, konfiskuodavo jų dokumentus ir daiktus. Šie veiksmai sukėlė didelį dvasinį skausmą ir kančias ir prilygsta nežmoniškam elgesiui – karo nusikaltimui – ir žmogaus teisių pažeidimui. Dokumentuose užfiksuotų atvejų aplinkybės rodo gilų žmogaus gyvybės ir orumo nepaisymą. Daugelis aukų patyrė fizines traumas ir visos pranešė išgyvenusios psichologinį sukrėtimą“, – pažymima dokumente.
Komisija taip pat išnagrinėjo Rusijos valdžios institucijų įtarimus dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų atakų prieš civilius taikinius Rusijos okupuotose teritorijose. Komisija negalėjo baigti tyrimo, nes neturėjo galimybės patekti į teritoriją, be to, buvo nerimaujama dėl liudytojų saugumo, o Rusijos valdžios institucijos neatsakė į jos klausimus.
JT Komisija paragino Rusiją nedelsiant nutraukti dronų atakas ir kitus veiksmus, kuriais terorizuojami Ukrainos civiliai gyventojai ir dėl kurių jie priverstinai perkeliami, nutraukti civilių gyventojų deportacijas ir neteisėtus perkėlimus iš okupuotų teritorijų ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, kuria ginamos okupuotų asmenų teisės ir orumas.
Nepriklausomą tarptautinę tyrimo komisiją dėl Ukrainos JT Žmogaus teisių taryba įsteigė 2022 m., skirdama jai užduotį ištirti žmogaus teisių pažeidimus ir piktnaudžiavimo atvejus, tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir su jais susijusius nusikaltimus, padarytus per Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Komisijai pirmininkauja Erikas Mose‘as, kiti du jos nariai yra Pablo de Greiffas ir Vrinda Grover.
