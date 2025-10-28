Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kitas sportas

Kaunas vėl taps Europos badmintono centru – atvyks žaidėjai iš daugiau nei 20 valstybių

2025-10-28 12:49
2025-10-28 12:49

Kaunas vėl tampa Europos badmintono centru – šįkart jaunųjų talentų rankose. 2025 m. spalio 29–31 d. Kauno sporto halėje aidės raketės smūgiai, skries plunksninukai ir liesis jaunatviška aistra RSL Lithuanian Junior/U17 International turnyro metu, tai Pasaulio ir Europos jaunimo reitingo turnyrai – paskutinis namų etapas prieš Lietuvos jaunių rinktinės kelionę į Europos čempionatą.

Badmintonas | Organizatorių nuotr.

Kaunas vėl tampa Europos badmintono centru – šįkart jaunųjų talentų rankose. 2025 m. spalio 29–31 d. Kauno sporto halėje aidės raketės smūgiai, skries plunksninukai ir liesis jaunatviška aistra RSL Lithuanian Junior/U17 International turnyro metu, tai Pasaulio ir Europos jaunimo reitingo turnyrai – paskutinis namų etapas prieš Lietuvos jaunių rinktinės kelionę į Europos čempionatą.

Daugiau nei 160 perspektyviausių badmintonininkų iš 23 pasaulio šalių atvyks į Lietuvą, kad kovotų ne tik dėl taškų, bet ir dėl svajonių. Tarp dalyvių – jaunieji sportininkai iš Australijos, Brazilijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Anglijos, Estijos, Suomijos, Ganos, Indijos, Airijos, Izraelio, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Lenkijos, Škotijos, Slovėnijos, Švedijos, Ukrainos, Uzbekistano ir Velso.

Didžiausios ir stipriausios delegacijos – iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir Danijos – žada ne tik gausų dalyvių skaičių, bet ir aukščiausio lygio technikos, taktikos ir emocijų derinį. Kiekviena susitikimas čia – tai ne tik žaidimas, bet ir repeticija prieš didžiąją Europos sceną. Kiekvienas smūgis – žingsnis link medalio, kurį mūsų jaunieji gali parsivežti iš čempionato.

Šis turnyras – daugiau nei varžybos. Tai lietuviško badmintono ateities manifestas, kur jauni talentai išbando jėgas su geriausiais bendraamžiais iš viso pasaulio. Tai proga pamatyti, kaip auga nauja karta, kuri netrukus gali reprezentuoti Lietuvą didžiausiose arenose.

Lietuvos badmintono federacijos technikos direktorius Wojciech Szkudlarczyk pabrėžia, kad šio turnyro reikšmė nacionalinėms rinktinėms yra didžiulė. „Šis prestižinis turnyras pristato aukščiausio lygio jaunimo badmintoną ir suteikia unikalią galimybę išvysti aukšto meistriškumo kovas. Lietuvos nacionalinėms jaunimo ir jaunių rinktinėms tai – itin svarbus pasirengimo etapas artėjantiems dideliems startams: 2025 m. Europos U17 čempionatui, šių metų pabaigoje vyksiančioms Europos moterų komandinių pirmenybių atrankoms bei 2026 m. Europos U19 čempionatui. Šios varžybos suteiks mūsų sportininkams neįkainojamos tarptautinės patirties ir galimybę pelnyti svarbių reitingo taškų.

Įėjimas žiūrovams nemokamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

