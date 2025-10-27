Kaune paminėtas Lietuvos kultūrizmo 60-metis

Renginio dalyvius pasveikinti atvyko ir Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas.
Renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti asmenys, prisidėję prie kultūrizmo vystymo Lietuvoje – ilgamečiai sporto funkcionieriai, treneriai ir atletai, kurių pasiekimai įrašyti į šalies sporto istoriją.
Žmonės prisidėję prie pirmųjų mūsų sporto šakos žingsnių bei jos progresavimo iki šių dienų apdovanoti atminimo medaliais: Primas Bieliūnas, Vincas Dubickas, Ramutis Kairaitis, Sajus Krupnikas, Apolinaras Kurtinaitis, Rytis Macijauskas, Pranas Majauskas, Saulius Misevičius, Raimundas Petraitis, Ričardas Petrauskas, Rinaldas Česnaitis, Jevgenijus Gorelikas, Edmundas Daubaras, Vytautas Zumeris, Dr. Rafael Santonja bei dabartinė federacijos prezidentė Sandra Martinkienė.
Dar kartą buvo prisiminti ir padėkos raštais apdovanoti mūsų sporto šakos pradininkai bei entuziastai, Europos čempionai: Kęstutis Jonavičius, Rima Senulienė, Marius Leonavičius, Saulius Neprackas, Irina Misevičienė, Vidmantas Lukys, Igor Karpec, Remigijus Bimba, Kristina Karaliūtė – Stoliarovienė, Valentinas Vandys, Arūnas Petraitis, Arvydas Mickus, Raimundas Burneikis, Remigijus Kazakevičius, Leonas Pivoriūnas, Juozapas Algirdas Keršulis, Ričardas Murnikovas, Evaldas Čiukšys, Tomas Kairys, Viktorija Petraitytė, Paulius Ratkevičius, Vytautas Zylė, Sandra Kazlauskienė, Deividas Dubinas, Ovidijus Ringys, Andrius Talačka, Edgaras Gladas, Arthur Mileris, Tautvydas Tumbrotas, Lina Kudrickė.
Atminimo medaliai taip pat buvo įteikti pasaulio čempionams bei absoliutiems čempionams, garsinantiems Lietuvos vardą tarptautinėje arenoje: Nataljai Murnikovienei, Olegui Žurui, Alinai Čepurnienei, Rolandui Bučinskui, Rolandui Pociui, Elenai Stasiukynienei, Ramonai Žiauberytei, Karoliui Linkevičiui, Justui Poliakui, Tomui Bendoraičiui, Renatui Suleimanovui, Virginijai Kaminskai, Viktorijai Volodkovič Malichinai, Monikai Pagojei, Gražvydui Grubui, Kristinai Mickienei, Dianai Skukauskei, Viliui Sosnovskiui, Nedai Silkinytei Zubavičei.
Šventės dalyviai turėjo progą išvysti ir sportininkų pasirodymus – kartu su jubiliejumi vyko Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikini jaunių, jaunimo 3-sis čempionatas ir „Lietuvos taurė 2025“ varžybos.
Čempionato pirmųjų vietų laimėtojai: jaunių vaikinų kultūrizmo iki 20 m. kategorijoje – Kasparas Tverskis (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė); jaunimo vaikinų figūros iki 23 m. kategorijoje – Rokas Kvietinskas (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė); jaunimo merginų bikini iki 23 m. kategorijoje – Urtė Pranskaitytė (treneris Arūnas Vandys, klubas Fortūna, Šiauliai); jaunimo vaikinų kultūrizmo iki 23 m. kategorijoje – Tomas Liekis (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė); jaunimo vaikinų klasikinio kultūrizmo iki 23 m. kategorijoje – Kasparas Tverskis (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė). Absoliučiu vaikinų jaunimo kultūrizmo nugalėtoju tapo Tomas Liekis
Varžybų „Lietuvos taurė 2025“ I-III vietų prizininkės ir prizininkai:
Veteranių moterų bikini kategorija:
1. Lina Kraftė-Malasevičius (treneris Arūnas Vandys, klubas Fortūna, Šiauliai)
2. Renata Černauskė (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė)
3. Marta Pochodnia (treneris Marius Blaževičius, klubas Kūno kultas, Kaunas)
Naujokių moterų bikini kategorija:
1. Laura Daukšaitė (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė)
2. Viktorija Ručinskaitė (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė)
Vyrų figūros kategorija:
1. Rokas Kvietinskas (treneris Rinaldas Česnaitis, klubas Tauras, Marijampolė)
2. Ignas Bagdonas (treneris Aleksandras Martinkus, klubas Viktorija, Tauragė)
3. Andrius Paknys (treneris Šarūnas Raižys, klubas Minotauras, Kaunas)
Moterų kūno fitneso kategorija:
1. Daiva Čalnarienė (treneris Arūnas Vandys, klubas Fortūna, Šiauliai)
2. Gerda Pakenienė (treneris Šarūnas Raižys, klubas Minotauras, Kaunas)
3. Agnė Valiūnaitė-Ročė (treneris Šarūnas Raižys, klubas Minotauras, Kaunas)
Moerų bikini kategorija:
1. Deimantė Šiaulytė (treneris Andrius Didžbalis, klubas „Fitneso institutas“, Vilnius)
2. Lina Kraftė-Malasevičius (treneris Arūnas Vandys, klubas Fortūna, Šiauliai)
3. Monika Vitartė (treneris Arūnas Vandys, klubas Fortūna, Šiauliai).
Renginys tapo ne tik sporto švente, bet ir proga susiburti visai kultūrizmo bendruomenei, prisiminti šio sporto ištakas, pagerbti jo pradininkus ir pasidžiaugti naująją karta, tęsiančia Lietuvos kultūrizmo tradicijas.
