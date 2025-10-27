Paulius Samoška sėkmingai įveikė maratoną Grenlandijoje

42,195 km atstumą P. Samoška nubėgo per 5 val. 16 min. 27 sek. ir užėmė 39-ą vietą iš 78 finišą pasiekusių vyrų.
Maratone dalyvavo ir dar vienas lietuvis Paulius Čekanauskas, kuris distanciją įveikė per 5 val. 15 sek. ir užėmė 23-ią vietą.
Šį maratoną laimėjo vietinis bėgikas Pilutaqas Bertehelsenas, kuris nubėgo per 3 val. 19 min. 32 sek.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!