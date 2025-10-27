Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Paulius Samoška sėkmingai įveikė maratoną Grenlandijoje

2025-10-27 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 21:07

Keliautojas Paulius Samoška įvykdė dar vieną savo tikslą – šį kartą jis atšiauriomis sąlygomis Grenlandijoje įveikė maratoną.

Paulius Samoška | „Stop“ kadras

42,195 km atstumą P. Samoška nubėgo per 5 val. 16 min. 27 sek. ir užėmė 39-ą vietą iš 78 finišą pasiekusių vyrų.

0

42,195 km atstumą P. Samoška nubėgo per 5 val. 16 min. 27 sek. ir užėmė 39-ą vietą iš 78 finišą pasiekusių vyrų.

Maratone dalyvavo ir dar vienas lietuvis Paulius Čekanauskas, kuris distanciją įveikė per 5 val. 15 sek. ir užėmė 23-ią vietą.

Šį maratoną laimėjo vietinis bėgikas Pilutaqas Bertehelsenas, kuris nubėgo per 3 val. 19 min. 32 sek.

