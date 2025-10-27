Paryžiuje – Bubliko konfliktas su Popyrinu, Michelseno protrūkis ir Bergso „Mėnulio eisena“

Vilčių patekti į „ATP Finals“ dar nepraradęs Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-16) 6:4, 6:3 nugalėjo australą Alexei Popyriną (ATP-47). Iš karto po pergalingo taško A. Bublikas skubėjo paspausti ranką teisėjui ir net negalvojo palaukti A. Popyrino.
Tenisininkai taip ir paliko kortą vienas kitam nepadavę rankos. Kalbama, kad A. Bublikas supyko ant A. Popyrino, nes šis neatsiprašė, kai pataikė į trosą, o kamuoliukas vėliau leidosi varžovo aikštės pusėje.
No handshake between Bublik and Popyrin in Paris. https://t.co/zsJe7iJnv5— José Morgado (@josemorgado) October 27, 2025
Belgas Zizou Bergsas (ATP-41) po permainingos kovos 6:3, 2:6, 6:2 įveikė amerikietį Alexą Michelseną (ATP-35). JAV tenisininkas po lemtingos klaidos taip susinervino, kad ėmė trankyti raketę. Z. Bergsas tuo metu kitoje tinklo pusėje pergalę šventė atlikdamas „Mėnulio eiseną“.
Moonwalk and racket destruction at the same time.— José Morgado (@josemorgado) October 27, 2025
What a sport pic.twitter.com/0foc18qWJY
Po 112 dienų pertraukos į kortą grįžo Bulgarijos veteranas Grigoras Dimitrovas (ATP-38). Jis startavo pergalingai – 7:6 (7:5), 6:1 įveikė stipriais padavimais garsėjantį prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-56).
G. Dimitrovas nežaidė nuo to nelemto Vimbldono aštuntfinalio, kuriame jis 6:3, 7:5, 2:2 pirmavo prieš patį Janniką Sinnerį, bet tada patyrė traumą.
Absurdišku būdu į pagrindinį etapą pateko aukščiausias teniso profesionalas amerikietis Reilly Opelka (ATP-52). Jis antrajame kvalifikacijos rate atsisakė žaisti, nes pajautė peties skausmą. Nepaisant to, R. Opelka vis tiek dalyvavo „lucky loser“ burtuose ir jam nusišypsojo sėkmė – amerikietis tą loteriją laimėjo ir užėmė atsilaisvinusią vietą pagrindiniame etape, kur antradienį susitiks su prancūzu Corentinu Moutet (ATP-32).
Reilly Opelka gives a walkover in the QR2 and then wins the LL draw to enter anyway.— José Morgado (@josemorgado) October 26, 2025
How is this allowed? https://t.co/qqia6ile9N
Tuo tarpu praėjusių metų finalininko prancūzo Ugo Humberto (ATP-22) turnyre neišvysime. Prancūzas žaisti atsisakė dėl juosmens skausmų. U. Humbertas praras 600 reitingo taškų ir iškris iš 30-uko.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
