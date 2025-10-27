Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Paryžiuje – Bubliko konfliktas su Popyrinu, Michelseno protrūkis ir Bergso „Mėnulio eisena“

2025-10-27 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 22:32

Paryžiuje (Prancūzija) prasidėjo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Turnyro akimirkos | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) prasidėjo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

0

Vilčių patekti į „ATP Finals“ dar nepraradęs Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-16) 6:4, 6:3 nugalėjo australą Alexei Popyriną (ATP-47). Iš karto po pergalingo taško A. Bublikas skubėjo paspausti ranką teisėjui ir net negalvojo palaukti A. Popyrino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tenisininkai taip ir paliko kortą vienas kitam nepadavę rankos. Kalbama, kad A. Bublikas supyko ant A. Popyrino, nes šis neatsiprašė, kai pataikė į trosą, o kamuoliukas vėliau leidosi varžovo aikštės pusėje.

Belgas Zizou Bergsas (ATP-41) po permainingos kovos 6:3, 2:6, 6:2 įveikė amerikietį Alexą Michelseną (ATP-35). JAV tenisininkas po lemtingos klaidos taip susinervino, kad ėmė trankyti raketę. Z. Bergsas tuo metu kitoje tinklo pusėje pergalę šventė atlikdamas „Mėnulio eiseną“.

Po 112 dienų pertraukos į kortą grįžo Bulgarijos veteranas Grigoras Dimitrovas (ATP-38). Jis startavo pergalingai – 7:6 (7:5), 6:1 įveikė stipriais padavimais garsėjantį prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-56).

G. Dimitrovas nežaidė nuo to nelemto Vimbldono aštuntfinalio, kuriame jis 6:3, 7:5, 2:2 pirmavo prieš patį Janniką Sinnerį, bet tada patyrė traumą.

Absurdišku būdu į pagrindinį etapą pateko aukščiausias teniso profesionalas amerikietis Reilly Opelka (ATP-52). Jis antrajame kvalifikacijos rate atsisakė žaisti, nes pajautė peties skausmą. Nepaisant to, R. Opelka vis tiek dalyvavo „lucky loser“ burtuose ir jam nusišypsojo sėkmė – amerikietis tą loteriją laimėjo ir užėmė atsilaisvinusią vietą pagrindiniame etape, kur antradienį susitiks su prancūzu Corentinu Moutet (ATP-32).

Tuo tarpu praėjusių metų finalininko prancūzo Ugo Humberto (ATP-22) turnyre neišvysime. Prancūzas žaisti atsisakė dėl juosmens skausmų. U. Humbertas praras 600 reitingo taškų ir iškris iš 30-uko.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

