TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris triumfavo finale prieš Zverevą ir atskleidė romaną su buvusia Schumacherio mergina

2025-10-26 18:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 18:48

Vienoje (Austrija) sekmadienį baigėsi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras. Viename įspūdingiausių šių metų finalų italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per maždaug pustrečios valandos 3:6, 6:3, 7:5 įveikė vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Tai buvo 4-a italo pergalė prieš vokietį per 8 tarpusavio dvikovas.

Laila Hasanovič ir Jannikas Sinneris | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

0

J. Sinneris pirmajame sete švaistė „break pointus“, o ketvirtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nepavijo A. Zverevo. Antrajame sete italas žaidė kur kas užtikrinčiau. Jis laimėjo pirmus 3 seto geimus ir vėliau be didesnio vargo išlaikė pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemiamo seto metu italas jautė nuovargį, jį kankino mėšlungis, bet J. Sinneris tai sugebėjo atlaikyti, o jo padavimų kokybė praktiškai nesuprastėjo. A. Zverevas penktajame geime atlaikė porą „break pointų“, tačiau pats nepajėgė kurtis progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Lemtingu tapo vienuoliktasis geimas, kai J. Sinneris, atsilikdamas 30:40, pelnė 3 taškus be atsako varžovo padavimų metu ir persvėrė rezultatą. Vėliau italas „sausai“ laimėjo paskutinę savo padavimų seriją.

J. Sinneris, sakydamas kalbą po pergalės, pagaliau pripažino, jog susitikinėja su modeliu Laila Hasanovič.

„Noriu padėkoti savo komandai už palaikymą. Ačiū jums už visą tą sunkų darbą, kuri atliekate, už tai, kad taip stengiatės dėl manęs. Žinau, kad kartais mane suprasti būna nelengva. Dėkoju visiems: šeimos nariams, savo merginai, draugams“, – sakė J. Sinneris.

L. Hasanovič prieš tai buvo ilgametė Micko Schumachero širdies draugė. Visgi, balandžio pabaigoje pastebėta, kad Mickas iš savo „instagram“ paskyros ištrynė visas nuotraukas, kuriose jis buvo užfiksuotas su L. Hasanovič. Taip pat buvo pranešta, kad L. Hasanovič ėmė aktyviai reikštis ypatingoje įžymybėms skirtoje pažinčių programėlėje „Raya“.

Pernai L. Hasanovič „instagram“ tinkle dalinosi nuotrauka su deimantiniu žiedu. Tada daug kas padarė išvadą, jog ji ir Mickas Schumacheris – susižadėjo. Vėliau modelis patvirtino, kad tai nebuvo sužadėtuvių žiedas. Šaltinių teigimu, L. Hasanovič buvo tokia artima Schumacherių šeimai, kad ji buvo viena iš nedaugelio, galėjusių susitikti su Micko Schumacherio tėvu Michaeliu po siaubingo incidento slidinėjant kalnuose.

J. Sinneris prieš tai 4 metus susitikinėjo su Italijos modeliu Maria Braccini, o vėliau beveik metus draugavo su ruse tenisininke Anna Kalinskaja.

J. Sinneris laimėjo 22-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą. Jam atiteko 500 reitingo taškų bei 511,835 tūkst. eurų.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudarė beveik 2,737 mln. eurų.

