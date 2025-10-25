Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Įspūdingas reginys Vienoje: ATP 500 turnyro pusfinaliuose – vien pirmojo dešimtuko nariai

2025-10-25 13:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 13:19

Vienoje (Austrija) tęsiasi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Vienoje (Austrija) tęsiasi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Vokiečiui Alexanderiui Zverevui (ATP-3) penktadienį žaisti net nereikėjo. Vokiečio varžovas olandas Tallonas Griekspooras (ATP-28) patyrė nugaros traumą ir A. Zverevas be kovos žengė į pusfinalį. Tai užtikrino vokiečiui ir kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą.

Turnyro favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 77 minutes 6:4, 6:4 susitvarkė su Kazachstano atstovu Aleksandru Bubliku (ATP-16). Italas buvo praktiškai nesustabdomas savo padavimų metu. Per visą mačą J. Sinneris po savo padavimų laimėjo net 40 iš 45 galimų taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australas Alexas de Minauras (ATP-7) per 1 valandą 44 minutes 6:1, 7:6 (7:4) susitvarkė su italu Matteo Berrettini (ATP-59). Prie vietos „ATP Finals“ taip pat dar labiau priartėjo italas Lorenzo Musetti (ATP-8), 6:3, 6:4 įveikęs prancūzą Corentiną Moutet (ATP-36), tad pusfinalyje žais vien pirmojo dešimtuko tenisininkai.

Pusfinalyje J. Sinnerio lauks A. de Minauras, o A. Zverevo – L. Musetti.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.
Moutet eliminavo nesivaldžiusį Medvedevą iš Vienos turnyro – rusas praranda šansus žaisti „ATP Finals“
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Susierzinusiam Zverevui – Sinnerio atsakas: „Nuo manęs su Alcarazu tai nepriklauso“ (3)
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
Zverevas kritikuoja turnyrų organizatorius dėl kortų dangos: tai palanku Alcarazui ir Sinneriui? (3)
Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.
Pekino teniso turnyras: Musetti pasitraukimą palydėjo švilpimas, Zverevas pralaimėjo Medvedevui (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų