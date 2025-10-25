Įspūdingas reginys Vienoje: ATP 500 turnyro pusfinaliuose – vien pirmojo dešimtuko nariai

Vokiečiui Alexanderiui Zverevui (ATP-3) penktadienį žaisti net nereikėjo. Vokiečio varžovas olandas Tallonas Griekspooras (ATP-28) patyrė nugaros traumą ir A. Zverevas be kovos žengė į pusfinalį. Tai užtikrino vokiečiui ir kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą.
Turnyro favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 77 minutes 6:4, 6:4 susitvarkė su Kazachstano atstovu Aleksandru Bubliku (ATP-16). Italas buvo praktiškai nesustabdomas savo padavimų metu. Per visą mačą J. Sinneris po savo padavimų laimėjo net 40 iš 45 galimų taškų.
Australas Alexas de Minauras (ATP-7) per 1 valandą 44 minutes 6:1, 7:6 (7:4) susitvarkė su italu Matteo Berrettini (ATP-59). Prie vietos „ATP Finals“ taip pat dar labiau priartėjo italas Lorenzo Musetti (ATP-8), 6:3, 6:4 įveikęs prancūzą Corentiną Moutet (ATP-36), tad pusfinalyje žais vien pirmojo dešimtuko tenisininkai.
Pusfinalyje J. Sinnerio lauks A. de Minauras, o A. Zverevo – L. Musetti.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
