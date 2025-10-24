Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Moutet eliminavo nesivaldžiusį Medvedevą iš Vienos turnyro – rusas praranda šansus žaisti „ATP Finals“

2025-10-24 13:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 13:28

Vienoje (Austrija) tęsiasi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras.

Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.

Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.

0

Prancūzas Corentinas Moutet (ATP-36) 7:6 (7:3), 6:4 eliminavo Daniilą Medvedevą ir atsirevanšavo neutraliam atletui už pralaimėjimą praėjusią savaitę turnyro Almatoje (Kazachstanas) finale. Pirmojo seto pratęsime prancūzas buvo atsilikęs 1:3, bet tada surengė spurtą 6:0. Antrajame sete vyko permaininga kova, o lemiamu tapo dešimtasis geimas, kai C. Moutet „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmojo seto pratęsime D. Medvedevas buvo įspėtas dėl laiko vilkinimo. Tuomet ruso nervai neatlaikė ir jis ėmė ginčytis su bokštelio teisėju.

„Kaip aš turėjau nueiti nuo ten iki ten? Aš net neprašiau rankšluosčio. Gal galėtum pasinaudoti savo intelektu? Juk aš buvau prie tinklo. Gal bent kartą galėtum panaudoti savo smegenis? Žinau, kad sistema tau duoda signalą, bet kartais galėtum panaudoti ir savo smegenis. Nežinau, ar tu nenori naudoti savo smegenų, ar paprasčiausiai negali to padaryti. Savo nuomonę šiuo klausimu turiu, bet jos neatskleisiu“, – rėžė D. Medvedevas.

D. Medvedevas po šio pralaimėjimo praktiškai prarado viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:4 susitvarkė su italo Matteo Arnaldi (ATP-72) pasipriešinimu. Nors italas mačą ir pralaimėjo, bet sukūrė gražiausią mačo epizodą, kai po nuostabaus smūgio sulaukė paties A. Zverevo plojimų.

Turnyro favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) 6:2, 7:6 (7:4) eliminavo tautietį Flavio Cobolli (ATP-22), o italas Lorenzo Musetti (ATP-8) 6:3, 6:4 įveikė argentinietį Tomą Martiną Etcheverry (ATP-60) ir dar labiau priartėjo prie vietos „ATP Finals“ turnyre.

Teniso dramą išgyveno italas Matteo Berrettini (ATP-59). Jis aštuntfinalyje po net 3 valandas 16 minučių trukusios kovos 7:6 (8:6), 6:7 (9:11), 6:4 nugalėjo britą Cameroną Norrie (ATP-35). M. Berrettini antrajame sete nerealizavo „match pointo“, bet nepalūžo. Trečiajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas, galiausiai susikrovęs pergalingą pranašumą.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

