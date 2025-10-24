Billupsas gali būti įsivėlęs ir į lažybų skandalą

Ketvirtadienį amerikietis buvo suimtas dėl neskaidraus pokerio žaidimo organizavimo, o dabar skelbiama apie galimą jo dalyvavimą lažybose.
Pasak ESPN, vienas į lažybų skandalą įsivėlęs asmuo teigė, kad „Trail Blazers“ keliskart pralaimėjo tyčia ir tam įtakos turėjo 2023 m. kovo mėnesį nerungtyniavę žaidėjai, kurie ant parketo nebuvo trenerio sprendimu.
Ch.Billupso pavardė dokumente neminima, bet viskas labai sutampa su jo karjeros etapu Portlande, kadangi lažybos, susijusios su šia komanda, aktyviai veikė 2022–2024 m., kai buvo nutekinama konfidenciali informacija, kuri padėdavo lažybose dalyvavusiems asmenims.
