Bazelyje netikėtai krito abu ATP 500 turnyro favoritai

T. Fritzas šiame mače vos 47 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu (U. Humbertas – 69 proc.), o po antrųjų padavimų pelnė tik 45 proc. galimų taškų.
Netikėtą pralaimėjimą patyrė ir kitas amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6). Jis jau aštuntfinalyje per 77 minutes 3:6, 4:6 krito prieš ispaną Jaumę Munarą (ATP-42) ir vis dar neužsitikrino vietos „ATP Finals“ turnyre.
B. Sheltonas per visą mačą turėjo vos vieną „break pointą“, bet ir jo pirmojo seto pabaigoje nerealizavo. Ispanas po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 87 proc. įžaistų kamuoliukų (varžovas – 61 proc.).
Norvegas Casperas Ruudas (ATP-11) turėjo pavargti su 40-mečiu šveicaru Stanu Wawrinka (ATP-158), bet galiausiai pasiekė pergalę – 6:4, 7:6 (7:5). Šveicaras abiejuose setuose pirmasis laimėdavo varžovo padavimų seriją, bet persvaros neišlaikydavo.
Sublime from Stan 💪 Classy from Casper 😀#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/EY0zRtPgAt— Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2025
Teniso aukštaūgis amerikietis Reilly Opelka (ATP-62) atliko 29 neatremiamus padavimus ir 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:3 išvargo pergalę prieš olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-82). Dėl vietos „ATP Finals“ vis dar kovojantis kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-12) 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) nugalėjo Kroatijos veteraną Mariną Čiličių (ATP-89).
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,523 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
