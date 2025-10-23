Fritzas nutraukė Vacherot pergalių seriją Bazelyje, Ruudas paneigė paskleistą melagieną

Įspūdingame, daugiau nei pustrečios valandos trukusiame, mače amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5 nugalėjo monakietį Valentiną Vacherot (ATP-39). Monakiečiui tai buvo pirmas mačas po stebuklingo triumfo ATP 1000 turnyre Šanchajuje (Kinija), kur jis laimėjo net 9 dvikovas iš eilės.
T. Fritzas pirmojo seto pradžioje išbarstė pranašumą, o vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir nepavijo varžovo. Antrojo seto pradžioje jau V. Vacherot švaistė „break pointus“, o tada pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko nuo T. Fritzo (5:3). Devintajame geime amerikietis varžovo padavimų metu nerealizavo 4 „set pointų“, o dešimtajame geime dar pralaimėjo savo padavimų serją. V. Vacherot išplėšė pratęsimą, kurį pradėjo itin prastai (4:0, 6:1). T. Fritzas dar iššvaistė 3 „set pointus“ (6:4), kol 4-u bandymu įrodė savo pranašumą.
Trečiojo seto viduryje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Devintajame geime V. Vacherot galėjo atsidurti labai arti pergalės, bet „break pointo“ nerealizavo. Kai jau atrodė, kad reikės dar vieno pratęsimo, monakietis dvyliktajame geime pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją, nors pirmavo 30:15.
Staigmeną pateikė olandas Boticas van de Zandschulpas (ATP-82). Dar kvalifikacijoje pralaimėjęs, bet antrą šansą gavęs olandas pateko į aštuntfinalį ir ten 6:2, 6:2 nugalėjo čeką Jirį Lehečką (ATP-17).
Norvegas Casperas Ruudas (ATP-11) 6:1, 7:6 (7:3) pranoko prancūzą Quentiną Halysą (ATP-78). C. Ruudas jau beveik užsitikrino sugrįžimą į ATP reitingo dešimtuką nuo kitos savaitės. Taip pat į dešimtuką veikiausiai sugrįšiantis kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-12) 6:2, 7:5 įveikė tautietį Gabrielį Diallo (ATP-41).
C. Rudas po pergalės skubėjo paneigti transliuotojo „TNT Sports“ paskelbtą melagieną. „TNT Sports“ dalinosi neva C. Ruudo ištarta fraze apie tai, kaip sunku atsigauti po pralaimėjimų.
„Mums sunkiau nei Alcarazui ar Sinneriui, nes mes nelaimime tiek daug mačų. Kiekvieną savaitę bandyti atsigauti po pralaimėjimų yra vis naujas iššūkis“, – neva ištarė C. Ruudas.
Norvegas netrukus paneigė paskleistą informaciją: „Aš niekada nesakiau to, ką teigia „TNT Sports“. Kažkur yra vaizdo įrašas, kur galima išgirsti tikslią mano citatą. Tai – melagiena“.
Yes, here's the press conference with the actual question and answer:https://t.co/nr93qL8RvH— Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 22, 2025
Čekas Jakubas Menšikas (ATP-19) tęsti turnyrą atsisakė dėl pėdos traumos, o jo varžovui brazilui Joao Fonsecai (ATP-46) pergalė buvo įskaityta be kovos.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,523 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
