Prieš „Žalgirio“ ir „Barcelona“ akistatą – atviras Jakučionio pasakojimas apie sūnaus karjeros užkulisius

Kaip pasakoja „GoŽalgiris“ laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, matyt nėra geresnio pašnekovo šio vakaro laidai nei T. Jakučionis. Jo sūnus Kasparas ne tik lavino įgūdžius „Barcelonos“ jaunimo akademijoje, bet pastaruosius metus šioje komandoje ir žaidė.
Pačiam K.Jakučioniui pirmąsias NBA sezono rungtynes teko praleisti dėl traumos, tačiau šio vakaro laidoje bus aptarti ir bendri jo įspūdžiai iš Majamio.
„Jo tėvas Tomas papasakos ne tik apie tai, kaip dabar jaučiasi sūnus, bet ir kokios yra jo pirmosios patirtys Majamyje. Tai – labai įdomu, nes „Heat“ sukuria labai geras sąlygas jauniems žaidėjams. Iš pirmų lūpų išgirsime, kaip Kasparui sekasi čia apšilti kojas“, – pokalbio su pašnekovu temas pristato Asta.
Laidos žiūrovai daugiau sužinos ir apie didžiausią ažiotažą pastaruoju metu Europoje keliantį, vos ką tik 14-ąjį gimtadienį atšventusį naująjį „Barcelonos“ žaidėją Mohamedą Dabone iš Burkina Faso.
„Tai – krepšininkas, kurį supa bene daugiausiai mistikos ir paslapčių. Tačiau visas pasaulis jau dabar kalba, kad išskirtiniais duomenimis pasižymintis žaidėjas yra ir būsimas NBA projektas. Be to, Su M.Dabone yra žaidęs ir K.Jakučionis. Tiesa, net ir tai – ne vienintelė istorija, kurią šiandien paliesime kartu su Tomu Jakučioniu“, – intriguoja Asta.
Žiūrovai turės progą daugiau sužinoti ir apie tai, kaip šių metų Eurolygoje atrodo „Barcelona“.
Nepaisant to, kad čia susirinko visas būrys veteranų bei daug garsių Eurolygos vardų – nuo Willo Clyburno, Kevino Punterio, Tomašo Satoransky, Tornike Shengelia ar Willy Hernangomezo – daugelis neretai atkreipia dėmesį ir į tai, kad didžiąją komandos dalį sudaro vyresnio amžiaus žaidėjai.
„Prieš sezoną netrūko skeptikų, kurie sakė, jog su tokia sudėtimi „Barcelona“ nieko nenuveiks. Tačiau, sezonui prasidėjus, jiems Eurolygoje sekasi ne taip ir blogai. Ši komanda, kaip ir „Žalgiris“, turi tris pergales“, – atkreipia dėmesį A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Be to, kad yra „GoŽalgiris“ laidos vedėja, Asta šį sezoną – ir viena iš Eurolygos reporterių. Žurnalistė pasakoja, jog pasiruošimas šiai rolei niekuomet nesibaigia, tačiau ją motyvuoja ne tik galimybė prisiliesti prie svajonės, bet ir kitų reporterių palaikymas.
„Kaip aš apie „Žalgirį“ žinau daugiau nei kiti reporteriai, taip ir mano atveju – jei ruošiuosi rungtynėms, būtinai pasikalbu su kolegomis iš tų šalių, nes dažnai sužinai įdomių istorijų. Tai reiškia, kad pasiruošimas kiekvienoms rungtynėms niekuomet nenutrūksta. Nuolatos turi jausti pulsą, klausytis laidų, peržiūrėti Eurolygos rungtynes. Bet, kita vertus, jei tau tai patinka, tai tampa visišku malonumu“, – užkulisiais dalijasi ji.
Išskirtinį T. Jakučionio interviu laidoje „GoŽalgiris“ šiandien per TV3 stebėkite nuo 21 val., o iškart po jos – „Barcelonos“ ir „Žalgirio“ dvikova.
