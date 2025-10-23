Jocytė gerino asmeninius rekordus moterų Eurolygos rungtynėse prieš Prancūzijos komandą

Žironos „Spar“ (3/0) atstovaujanti lietuvė prieš Prahos USK (2/1) per 21 minutę nepelnė nė taško, tačiau buvo viena lyderių namie triuškinant Buržo „Tango“ (1/2) – 92:62 (24:16, 30:15, 24:11, 14:20).
J.Jocytė per 25 minutes surinko 23 taškus (4/4 dvitaškių, 5/7 tritaškių), 3 atkovotus ir perimtą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, pražangą bei 28 naudingumo balus.
Asmeninius rekordus fiksavusi lietuvė po pirmojo rato vidutiniškai renka 12,3 taško (54 procentai tritaškių), 3,3 atkovoto kamuolio, 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir 14,7 naudingumo balo.
26 taškus prie pergalės pridėjo Mariam Coulibaly (6 atk. kam., 9/10 dvitaškių), 11 – Lola Pendes (3/3 dvitaškių).
Vilniaus „Kibirkštį“ Eurolygos atrankoje eliminavusiam Buržo klubui 14 taškų pelnė Elodie Naigre (4 atk. kam.), po 11 – Time Pouye (5 klaidos) ir Maeva Tabdi.
Antrąjį ratą „Spar“ pradės išvykos maču prieš Gdynės VBW (0/3) klubą.
Kitame mače Mersino CBK (0/3) su Laura Juškaite namie 72:79 (20:16, 23:19, 13:17, 16:27) nusileido Saragosos „Casademont“ (2/1).
Lietuvė per 28 minutes pelnė 8 taškus (3/5 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/5 baudų metimų), atkovojo 4 ir prarado 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus prasižengė bei surinko 7 naudingumo balus.
Prieš Saragosos klubą L.Juškaitė klumpa jau antrą kartą šį sezoną – lemiamame atrankos mače, dar atstovaudama Brno „Žabiny“ ji sugėrė nesėkmę 59:82.
Šįkart 22 taškus Mersino klubui surinko Kennedy Burke (5 atk. kam., 4 per. kam., 4/4 tritaškių), 21 – Tiffany Hayes (5 atk. kam., 7/11 dvitaškių), 14 – Luisa Geiselsoder (7/11 dvitaškių, 0/4 tritaškių).
Nugalėtojams 22 taškus atnešė Carla Leite (4 rez. perd.), 15 – Helena Pueyo (8 atk. kam., 5/6 dvitaškių), po 12 – Mariona Ortiz (6/8 dvitaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Stephanie Mawuli (6 rez. perd., 3 per. kam.), 11 – Aminata Gueye.
Pirmos pergalės dar ieškantis Mersino klubas kitą savaitę namie priims Venecijos „Umana Reyer“ (2/0).
