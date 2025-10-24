Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Liubajevas: nėra informacijos, kad meteorologiniai balionai būtų naudojami kažkam kitam, o ne kontrabandai

2025-10-24 08:33 / šaltinis: BNS
2025-10-24 08:33

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas sako neturintis informacijos, jog pastaraisiais metais Lietuvos oro erdvę pažeidžiantys balionai buvo naudojami kitais tikslais, nei kontrabandos gabenimas.

Rustamas Liubajevas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas sako neturintis informacijos, jog pastaraisiais metais Lietuvos oro erdvę pažeidžiantys balionai buvo naudojami kitais tikslais, nei kontrabandos gabenimas.

4

„Mūsų informacija ir patirtis byloja, kad kontrabanda oro balionais nebuvo kol kas naudojama kitiems tikslams dėl labai paprastos priežasties – oro balionai nėra valdomi, labai stipriai priklausomi nuo oro sąlygų, vėjo krypties, labai sudėtinga apskaičiuoti jų nusileidimo tašką“, – penktadienį LRT radijui sakė R. Liubajevas.

„Dėl to ir naudojami GPS siųstuvai, kad nukritus tam balionui, galima būtų vėliau surasti krovinį“, – pridūrė jis.

Anot pasieniečių vado, nuo užpernai, kai buvo pastebėti kontrabandiniai balionai, nebuvo fiksuota nė vieno atvejo, kai jais būtų gabenami kitokie kroviniai nei kontrabandinės cigaretės.

Kaip rašė BNS, naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskrido keliasdešimt kontrabandinių balionų.

Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.

Pasikartojus tokiai situacijai premjerė Inga Ruginienė žada visišką sienų uždarymą su Baltarusija. Numatomos ir kitos priemonės: atsakomybės už kontrabandinę veiklą griežtinimas, diskusijos su Lietuvos verslu dėl techninių būdų užkardyti tokių balionų patekimą į Lietuvą.

