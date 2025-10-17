Afrikiečius nelegaliai gabenusiam latviui gresia kalėjimas arba didžiulė bauda

Vienas iš jų buvo pasišalinęs iš Latvijos užsieniečių registracijos centro, trys – iš panašios įstaigos Rukloje, viena užsienietė jokių dokumentų nepateikė.
Trečiadienio naktį Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai kartu su kolegomis iš Viešojo saugumo tarnybos Kalvarijos savivaldybėje, Kalnių kaimo apylinkėse, sustabdė patikrinimui „Chrysler Grand Voyager“.
Miniveną su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 36-erių Latvijos pilietis. Automobilis buvo pilnas užsieniečių, nė vienas iš jų neturėjo kelionės dokumentų. Trys moterys prisistatė Somalio pilietėmis ir pateikė lietuviškus užsieniečio registracijos pažymėjimus.
Ketvirtoji jokio asmens dokumento neturėjo, bet tvirtino esanti iš Somalio. Vienintelis keleivis vyras, 25-erių Alžyro pilietis, VSAT pareigūnams parodė Latvijoje gautą prieglobsčio prašytojo asmens pažymėjimą, kuris nesuteikia teisės išvykti iš tos šalies.
Vairuotojas paaiškino jį paėmęs Latvijoje, Rygoje, o keturias moteris – Jonavos rajone, Rukloje. Visus juos turėjęs nuvežti prie Kalnių kaimo. Už tai jam buvęs pažadėtas 1 tūkst. eurų atlygis, dar 100 eurų gavo kurui.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda nuo 7,5 iki 300 tūkst. eurų arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Latvis buvo sulaikytas, neteisėti migrantai – apgyvendinti viename iš Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
Apie šį sulaikymą pasieniečiai informavo Priėmimo ir integracijos agentūros Ruklos priėmimo centrą.
Po apklausos Latvijos piliečiui buvo skirta kardomoji priemonė – užstatas. Jį sumokėjus, penktadienį vairuotojas bus paleistas.
Tikėtina, kad šie Afrikos šalių piliečiai Lietuvoje atsidūrė iš Latvijos, o joje – iš Baltarusijos, nelegaliai kirtę išorinę Europos Sąjungos sieną.
Pagal įprastą schemą, iš Baltarusijos į ES besibraunantys migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, o paskui ieško progų sprukti į Vakarų Europą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!