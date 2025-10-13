Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Valtimis per Nemuną iš Baltarusijos bandė atvykti neteisėtų migrantų būrys

2025-10-13 14:18 / šaltinis: BNS
2025-10-13 14:18

Valtimis perplaukdami Nemuną į Lietuvą iš Baltarusijos sekmadienį bandė atvykti 34 neteisėti migrantai, remdamasi pirminiais duomenimis pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Nemunas (nuotr. Fotodiena.lt)

Valtimis perplaukdami Nemuną į Lietuvą iš Baltarusijos sekmadienį bandė atvykti 34 neteisėti migrantai, remdamasi pirminiais duomenimis pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Nė vienas jų nespėjo išlipti į Lietuvos krantą.

Pirma tokia grupė migrantų Baltarusijos krante ties Druskininkų savivaldybe pasirodė apie 5.30 valandą. Ji atsinešė dvi gumines valtis ir jas nuleido į Nemuną. Į valtis sulipo, pirminiais duomenimis, 18 vyrų. Jie irkluodami leidosi pasroviui į Lietuvos pusę.

Tuo metu į šią vietą jau buvo atvykę Kapčiamiesčio užkardos patruliai. Anot VSAT, migrantai pabūgo tęsti neteisėtą kelionę, apsuko valtis ir nusiyrė atgal į Baltarusijos krantą. Čia jie išlipo, išsitraukė abi plaukiojimo priemones ir pasišalino į Baltarusijos gilumą.

Tą pačią dieną apie 19 val. kita migrantų grupė taip pat pasirodė Baltarusijos pusėje ties Druskininkų savivaldybe. Jie atsinešė guminę valtį, į kurią sulipo dalis migrantų.

VSAT teigia neabejojanti, kad ir ši, pirminiaias duomenimis, 16 asmenų grupė planavo pasiekti Lietuvos krantą.

Baltarusijos pusėje likę migrantai laikė prie valties pririštą virvę. Jei pirmai šios grupės daliai būtų pavykę išlipti Lietuvoje, tuščia valtis būtų partempta į Baltarusiją, o likusieji užsieniečiai irgi būtų bandę persikelti per Nemuną.

Tačiau ir vėl šį bandymą iškart fiksavę Kapčiamiesčio pasieniečiai jau buvo šioje vietoje Lietuvos krante. Migrantai valtimi nespėjo kiek toliau paplaukti ir pabūgę VSAT pareigūnų grįžo atgal, teigiama pranešime. Kiek pastoviniavusi krante ir paėjusi paupiu ši grupė irgi pasišalino į Baltarusijos gilumą.

Pirminiais duomenimis, visi 34 migrantai buvo vyrai ir galimai atitiko šiuo metu tipinį į Lietuvą, Lenkiją ir Latviją iš Baltarusijos bandančio atvykti migranto portretą.

Pastaruoju metu pasitaikė ne vienas atvejis, kai į Lietuvą bandantys atvykti migrantai svaido į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikia, teigiama pranešime.

