Paplūdimyje šalia Kaliningrado – pasieniečio Remigijaus radinys: tokį vaizdą matė pirmą kartą

Apie tai ir plačiau apie kinologo darbą TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“ papasakojo R. Rusteika.
Tąkart Moka pasileido lodama bėgti jūros link, tai sukėlė VSAT kinologo Remigijaus susidomėjimą.
„Vykdant tarnybą palei valstybės sieną, tuo momentu einant pajūriu, šuo nusileido ir pradėjo loti. Man pasirodė iš pradžių, kad loja ant kažkokio pagalio. Po to pamačiau, kad tas rąstukas lyg kažkiek juda. Tai jau tada supratau, kad yra kažkoks gyvas padarėlis“, – pasakoja R. Rusteika.
Priėjus paaiškėjo, kad tai buvo mažytis į krantą išmestas ruoniukas. Apie tai jis pranešė specialistams ir ruonis buvo išgabentas į jūrų muziejų: „Kiek žinau, sėkmingai užaugino ir paleido į Baltijos jūrą“.
Darbas su kalyte Moka
Belgų aviganių veislės kalytei Mokai šiuo metu jau dveji su puse metų. Ji kartu su pasienio pareigūnu Remigijumi dirba Lietuvos Kaliningrado srities pasienyje ties Nida. Moka yra vadinamasis žaliosios juostos šuo.
Žalioji juosta – tai palei pasienį einanti teritorija, į kurią gali patekti tik pareigūnai ar specialų leidimą turintys asmenys. Būtent čia šunys turi mokėti aptikti pažeidėjų pėdsakus, o esant reikalui – juos ir sulaikyti.
„Pagrindinė šiuo metu mano tarnybinio šuns funkcija yra pėdsekystė, žmogaus paieška, tai žaliosios juostos šuo. Bet šiuo metu po truputį jau yra pradedamas ruošti sprogmenų paieškai, po pusmečio turėtume laikyti jau tą kategoriją su sprogmenimis. Tai turėsime tiek žaliosios juostos šunį, tiek sprogmenų paieškai paruoštą šunį“, – pasakoja Remigijus.
Remigijus Rusteika – vienas ilgiausiai su sprogmenimis dirbančių kinologų mūsų šalyje – iš viso Remigijus šioje srityje dirba daugiau nei 20 metų.
„Yra tekę dalyvauti kratoje po mašinos susprogdinimo. Ten truputį tokie šeimyniniai bariniai buvo tarp kelių šeimų. Tai ten tikrino ir pastatą, kuriame dirbo asmuo, garažą, butą. Taip pat yra nemažai tekę dalyvauti, kai į Lietuvą atskrenda įvairių šalių aukšti valstybių vadovai ar ministrai pirmininkai“, – sako pasienietis.
Kodėl pasirinko kinologo darbą?
Be to, Remigijus dirbo ir VSAT specialiosios paskirties būryje, Pagėgiuose gaudė kontrabandininkus. Iš šio laikotarpio Remigijus prisimena kraują stingdančių istorijų:
„Mes su tarnybiniais šunimis dalyvaudavome įvairiuose sulaikymuose, pačiose operacijose, laukimuose, pasalose. Tai šalia mūsų teko, kad ir susišaudymas buvo, ir buvo sužeistų pažeidėjų. Tai po to teko saugoti ir ligoninėje tą asmenį.“
Remigijus dar prieš daugiau nei 20 metų priėmė sprendimą tarnauti Lietuvai, dirbti policijoje, tačiau netikėtai gavo pasiūlymą dirbti su šunimis. Kaip pasakoja kinologas, jis vaikystėje turėjo šunį, tačiau darbas su tarnybiniu šunimi yra visiškai kitoks.
„Jeigu vaikystėj išmokei šuniuką sėdėti, labas duoti, tai čia jau buvo ojojoj. Ir galvoji, kad tu apie tuos šunis viską žinai. Kai parėjau dirbti į pasienį ir pamačiau, kas yra ta kinologija, tai supratau, kad apie šunis visiškai nieko nežinau.
Šuo kitaip galvoja nei žmogus. Tai gal todėl ir pasirinkau tą pasieniečio kinologo profesiją. Ir jeigu taip tiesą pasakius, tai per savo 23 tarnybos metus nesu nei karto pasigailėjęs, kad esu pasienietis kinologas“, – tikina R. Rusteika.
