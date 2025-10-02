Pasienietis sės į teisiamųjų suolą: kaltinamas pažeidėjo nužudymu

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas Karolis Ilgevičius kaltinamas nužudymu, siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį, ir piktnaudžiavimu viršijus jam suteiktus tarnybos įgaliojimus, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais.
VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir pastarasis įvykio vietoje mirė.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo gautos specialistų išvados, apklausti liudytojai, atliktos įvykio vietos apžiūros ir kiti būtini procesiniai veiksmai.
Ikiteisminį tyrimą, organizuojamą Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro, atliko Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriaus pareigūnai.
ELTA primena, kad tai jau antra panaši byla iškelta pareigūnui dėl pažeidėjo nužudymo per tarnybą. Teismas yra išteisinęs agresyvią moterį nušovusį policininką, tačiau šis nuosprendis buvo apskųstas Apeliaciniam teismui.
