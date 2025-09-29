Prie VSAT vyko protestas dėl irakiečių deportacijos: ragina nesiųsti užsieniečių į „nesaugias atostogas“

Prie pasieniečių būstinės susirinkusi grupelė nevyriausybininkų laikė plakatus su užrašais: „Nedeportuok artimo savo“, „It could be you“ (liet. „Tai galėtum būti tu“), „Stop deportation now“ (liet. „Stop deportacijai dabar“), „Žmogaus teisės neturi sienų“.
„Sienos grupės“ vadovas Mantautas Šulskus žurnalistams sakė, kad protestu siekiama atkreipti dėmesį į šešių irakiečių, kurie pirmadienį bus deportuojami į kilmės šalį, situaciją.
„Mes susirinkome, nes šiandien vyksta šešių irakiečių deportacija. Mes pažįstam daugumą žmonių, jie Lietuvoje praleido ketverius metus, atėjo per Baltarusijos sieną, jie negavo prieglobsčio. Žmonės čia gyveno, kai kurie iš jų puikiai integravosi, kūrė santykius, šeimas, turėjo darbus, vienas iš deportuojamų yra populiarus kirpėjas Vilniuje“, – pasakojo M. Šulskus.
Tuo metu VSAT atstovas Giedrius Mišutis teigė, kad minėtas kirpėjas anksčiau buvo atvykęs į Lietuvą, iš jos pabėgo, vėliaui buvo sulaikytas Liuksemburge ir grąžintas atgal į Lietuvą.
„Aš manau, kad reikia vertinti kritiškai jų pasakymus, kad Lietuva yra tikslo šalis – jie atvykta ir paskui pabėga“, – sako VSAT atstovas.
„Sienos grupės“ vadovas sako, kad, pasibaigus draudimui, deportuotieji galės sugrįžti į Lietuvą, kai kurie yra išmokę kalbą, turi šeiminius ryšius ir darbą.
„Mes nepasitikime to stebėjimo kokybe ir nemanome, kad atsižvelgiama į visas aplinkybes. (...) Deportacijos yra ne tik nehumaniškos, bet ir neracionalios, nes tie žmonės, kurie sukūrė čia šeimas, jie galės po tam tikro laikotarpio grįžti ir manau, kad tai padarys. Taigi, šios priverstinės ir nebūtinai saugios „atostogos“ jų šalyje jiems yra nereikalingos ir Lietuvai jos yra nereikalingos, nes tie žmonės prasikankins ir grįš“, – mano M. Šulskus.
VSAT: trys Irako piliečiai jau išsiųsti iš šalies
VSAT atstovas G. Mišutis Eltai teigė, kad šią parą trys Irako piliečiai jau buvo išsiųsti.
„Vykdant Migracijos departamento sprendimą, pasieniečiai vykdo išsiuntimą. Trys išsiųsti naktį. Šiemet tokių išsiuntimų jau buvo beveik 100. Tokie užsieniečiai su palyda skraidinami iki kilmės šalių arba palydimi iki sienos“, – sakė G. Mišutis.
ELTA primena, kad migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Kaip galima veržtis į šalį per jėgą, be vizos, be dokumentų?
Kur mandagumas, kur teisinė sąmonė?
Imigracinei politikai griežtas NE!