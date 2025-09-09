Šiaulių pasieniečiai per pusvalandį sustabdė du taksi su aštuoniais neteisėtais migrantais

Pirmadienį pareigūnai magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu sustabdė patikrinti automobilį „VW Passat“ su latviškais valstybinio numerio ženklais.
Ką tik iš Latvijos įvažiavusią transporto priemonę su plafonu ant stogo ir kitais taksi ženklais vairavo 53-ejų Latvijos pilietis. Jis vežė keturis užsieniečius, kurie VSAT pareigūnams pateikė prieglobsčio Latvijoje prašytojų pažymėjimus.
Paaiškėjo, kad du Maroko ir du Alžyro piliečiai nuo 21 iki 34 metų, nusisamdę taksi automobilį, neteisėtai išvyko iš Latvijos.
Anot VSAT, kitokių dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES, afrikiečiai neturėjo.
Vairuotoją ir jo keleivius Šiaulių pasieniečiai sulaikė. Migrantai iš Afrikos apgyvendinti viename iš Pagėgių pasienio rinktinės padalinių, o latvis atsidūrė areštinėje.
Prabėgus pusvalandžiui nuo pirmojo įvykio, ties tuo pačiu Škilinpamūšio kaimu pasieniečiai sustabdė kitą tos pačios latvių taksi įmonės automobilį – „Audi A6“. Į Lietuvą ką tik įvažiavusią mašiną vairavęs 45-erių Latvijos pilietis taip pat gabeno keturis migrantus.
Trys iš jų turėjo prieglobsčio Latvijoje prašytojų pažymėjimus, išduotus 22–29 metų Alžyro piliečiams. Ketvirtasis prisistatė esąs 20-metis minėtos Afrikos šalies pilietis, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų nepateikė.
Kaip ir pirmu atveju, vairuotoją ir jo gabentus afrikiečius pasieniečiai sulaikė. Migrantai taip pat apgyvendinti Pagėgių pasienio rinktinės padaliniuose, o juos vežęs taksistas – uždarytas į areštinę.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėti du ikiteisminiai tyrimai.
Po apklausos Latvijos piliečiai paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
Pirminiais duomenimis, septyni iš aštuonių sulaikytų migrantų iš savo šalių atskrido į Baltarusiją, iš ten neteisėtai perėjo valstybės sieną į Latviją ir paprašė prieglobsčio.
Tokie asmenys, kol nagrinėjami jų prašymai, neturi teisės išvykti iš šalies.
Artimiausiu metu neteisėti migrantai turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.
