„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: naują gamintojo kryptį demonstruojanti „Mazda 6e“

Visiškai nauja „Mazda6e“ žymi naują etapą „Mazda“ vidutinės klasės automobilių segmente. Tai – elektrinis populiariojo „Mazda6“ modelio, varomo vidaus degimo varikliu, įpėdinis.
Naujoji „Mazda6e“ perima estafetę iš savo pirmtakų, tačiau siūlo šiuolaikišką interpretaciją. Modelis pasižymi moderniu, aptakių linijų eksterjeru ir elegantišku salono dizainu. Svarbiausia, gamintojas pabrėžia, kad išlaikytas ir pamatinis „Mazda“ principas – didžiausias dėmesys vairavimo patirčiai ir malonumui.
Elektromobilis visiems gyvenimo atvejams
Siekdama patenkinti skirtingus pirkėjų poreikius, „Mazda“ siūlo dvi „Mazda6e“ jėgainės versijas, kurios skiriasi akumuliatoriaus talpa ir galia. Pirkėjai gali rinktis tarp 68,8 kWh arba 80 kWh talpos baterijų.
Standartinė versija (68,8 kWh) viena įkrova leidžia nuvažiuoti iki 479 km. Ji palaiko 200 kW galios nuolatinės srovės (DC) greitąjį įkrovimą, kuris leidžia bateriją nuo 10 iki 80 proc. papildyti vos per 22 minutes.
Gamintojas nurodo, kad 15 minučių įkrovimo pakanka, kad vėliau galėtumėte nuvažiuoti 230 km distanciją. Šios versijos elektros variklis pasiekia 258 AG, o tai leidžia automobiliui iki 100 km/val. (62 mph) įsibėgėti per 7,6 sekundės.
„Mazda 6e“ taip pat komplektuojamas su 80 kWh talpos baterija, kuri su viena įkrova leidžia nuvažiuoti iki 552 km siekiantį atstumą, tačiau ši versija Lietuvoje oficialiai nėra parduodama.
Naujas evoliucijos etapas
Automobilio dizainas, kurtas vadovaujantis „Electrifying Design Crafted to Perfection“ (liet. „Elektrifikuojantis dizainas, ištobulintas iki smulkmenų“) koncepcija, yra naujas „Mazda“ „Kodo“ dizaino filosofijos evoliucijos etapas.
Gamintojo teigimu, glotnios kėbulo linijos ir ryškūs bruožai sukuria „stiprų, bet rafinuotą“ įvaizdį. Siekiant suderinti sportiškumą su praktiškumu, „Mazda6e“ pasižymi žema stogo linija ir kupė būdingu siluetu su trumpa galine dalimi, tačiau išlaiko penkerių durų hečbeko funkcionalumą.
Prie vientiso ir modernaus automobilio įvaizdžio prisideda tokios išskirtinės detalės kaip berėmės durys, ryškūs priekinių ir galinių žibintų kontūrai bei įleistinės durų rankenėlės.
Priekinėje dalyje išsiskiria nauji, aplink groteles integruoti „šviečiantys firminiai sparnai“, suteikiantys „Mazda6e“ unikalų „veidą“. Šie žibintai taip pat atlieka ir praktinę funkciją: dinaminis apšvietimas įkrovimo metu sukuria „plazdėjimo“ efektą ir vizualiai rodo baterijos įkrovos lygį.
Jaukus ir prabangus
„Mazda 6e“ interjeras kurtas siekiant rafinuoto paprastumo, kurį įkvėpė japoniška „Ma“ koncepcija, pabrėžianti tuščios erdvės grožį.
Į vairuotoją orientuotoje darbo vietoje dominuoja 14,6 colio įstrižainės jutiklinis ekranas ir 10,2 colio skaitmeninis prietaisų skydelis. Šį derinį papildo papildytos realybės projekcinis ekranas.
Gamintojas pabrėžia, kad „Mazda6e“ sujungia dizainą, meistriškumą ir technologijas, tinkamas „Mazda6“ sugrįžimui elektromobilio pavidalu. Automobilio praktiškumą užtikrina ne tik erdvi keleivių zona, bet ir 330 litrų talpos bagažinė gale bei papildoma 70 litrų daiktadėžė priekyje.
Konkurse dalyvaujančio „Mazda 6e“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Hečbekas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 190 kW / 258 AG
- Sukimo momentas: 320 NM
- Varantieji ratai: Galiniai
- Baterijos talpa: 66 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 479 km
- Svoris: 2037 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 466
- 0-100 km/val.: 7,6 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 43 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 47 500 €
