Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone sulaikyta dešimt neteisėtai į Vakarų Europą vykusių afrikiečių

2025-09-08 17:34 / šaltinis: BNS
2025-09-08 17:34

 Varėnos pasieniečiai Kauno rajone sulaikė Lietuvos pilietį, neteisėtai gabenusį dešimt jokių dokumentų neturėjusių afrikiečių.

Kauno rajone sulaikyta dešimt neteisėtai į Vakarų Europą vykusių afrikiečių (nuotr. VSAT)

 Varėnos pasieniečiai Kauno rajone sulaikė Lietuvos pilietį, neteisėtai gabenusį dešimt jokių dokumentų neturėjusių afrikiečių.

REKLAMA
1

Pirminiais duomenimis, migrantai iš Somalio, Eritrėjos ir Sudano atkeliavo į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėję valstybės sieną, pateko į Latviją, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manoma, kad vedlio pagalba užsieniečiai mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.

Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, ties Ilgakiemio kaimu Kauno rajone pastebėjo baltos spalvos krovininį automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“. Įtarus, kad juo gali būti gabenami neteisėti migrantai, nuspręsta automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais sustabdyti ir patikrinti.

REKLAMA
REKLAMA

Transporto priemonę vairavo 24-erių Kalvarijos savivaldybės gyventojas, ant jo grindų sėdėjo dešimt afrikiečių – pirminiais duomenimis, 18–20 metų vyrai ir 19–26 metų moterys.

REKLAMA

Vienas iš migrantų prisistatė esąs Sudano, dvi – Eritrėjos, kiti septyni – Somalio piliečiais. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, juo labiau – teisę atvykti į ES suteikiančių dokumentų.

Migrantus per Lietuvą gabenęs vairuotojas pasieniečius tikino, neva už tai, kad afrikiečius nugabens iki Lenkijos pasienio, jis būtų gavęs 200 eurų atlygį.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Neteisėtus migrantus gabenęs vyras buvo uždarytas į areštinę, o po apklausos paleistas skyrus kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Šiemet per aštuonis mėnesius Lietuvos pasieniečiai sulaikė 744 neteisėtus migrantus, gabentus per mūsų šalį arba savarankiškai per ją vykusius, pernai jų buvo 479.  Daugiausia – 294 – sulaikyti Somalio piliečiai, 81 afganistanietis, 46 Eritrėjos ir 39 Alžyro gyventojai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų