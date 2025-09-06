Per Lietuvą gabenami migrantai – alkanį, išsekę ir sušalę: aptiktas automobilis nustebino ir visko mačiusius

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Nurodytame kelyje pareigūnai pastebėjo pasieniečių apibūdintą automobilį. Vairuotojas ne iš karto, bet pakluso pareigūno reikalavimui sustoti.
Automobilio salone sėdynių nėra: žmonės susodinti ant grindų – ir daugiau telpa ir pro langus nematyti. Apžiūrėję vairuotojo dokumentus, pareigūnai nustatė, kad nelegalus vežė Ukrainos pilietis.
Į įvykio vietą atvyko VSAT pareigūnai. Pareigūnai bandė prakalbinti neteisėtus migrantus, pavyko išgauti tik tai, kad jie – Somalio piliečiai. Taip sako patys, nes jokių asmens dokumentų neturi.
Migrantai alkani, purvini ir išsekę
Žmonės atrodė labai prastai – jų drabužiai purvini, kai kurie dreba nuo šalčio ar išsekimo. Per apklausą paaiškėjo, kad somaliečiai iš savo šalies atskrido į Baltarusiją dar praėjusių metų lapkritį, tada buvo nuvežti prie Latvijos sienos ir paleisti. Maždaug mėnesį jie klaidžiojo miškais, kol galiausiai pateko į „Chryslerį“ ir iškeliavo į Vakarų Europą.
Vairuotojas per apklausą pripažino, kad už neteisėtų migrantų pervežimą jam buvo žadėtas 2000 eurų atlygis.
Kaip baigėsi šis susitikimas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19.30 val. per TV3 Televiziją!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.