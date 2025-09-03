Snaiperius atrakinusi Latvija varžovus nušlavė 34 taškais

Turnyre šeimininkaujanti Latvija (3/2) Rygoje 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) sutriuškino be nieko namo vykstančią Čekiją (0/5).
Abi komandos jau prieš šį mačą žinojo galutines savo vietas grupėje, tad kovėsi tik dėl garbės. Latviai pataupė rungtynėms neregistruotą Kristerį Zoriką, bet ant parketo pasirodė praėjusiame mače susižeidęs Artūras Žagaras.
Šeimininkai mačą pradėjo užsidegę ir dar iki ilgosios pertraukos sumetė 10 tritaškių. Vienas iš jų vėliau buvo nubrauktas dėl užmintos linijos, bet suversti 58 taškai išliko solidžiu skaičiumi.
Vėliau skirtumas tarp rinktinių augo dar sparčiau – po trečiojo ketvirčio latviai pirmavo 86:56 ir galėjo sau leisti atsipalaiduoti. Šimtąjį tašką tritaškiu pelnė Dairis Bertanis, o skirtumas tarp komandų aukščiausiame taške pasiekė 41 tašką (100:59).
Latviai tritaškius čempionate metė vos 32 procentų taiklumu, bet šiame mače atrišo rankas snaiperiams – tikslą pasiekė beveik pusė tolimų metimų – 17/36 (47 procentai).
Latviai A grupėje liko treti ir aštuntfinalyje gali susitikti su lietuviais, jei B grupės kovas Vokietija baigs pateisindama favoritės statusą prieš Suomiją. Tuo tarpu čekai tapo viena prasčiausių turnyro komandų, visas rungtynes pralaimėjusi dviženkliais skirtumais.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!