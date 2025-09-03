Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Snaiperius atrakinusi Latvija varžovus nušlavė 34 taškais

2025-09-03 19:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 19:39

Slogiai Europos čempionatą pradėję latviai įsibėgėjo nieko nelėmusiame mače.

D.Bertanis susmeigė šešis tritaškius (FIBA nuotr.)

Slogiai Europos čempionatą pradėję latviai įsibėgėjo nieko nelėmusiame mače.

REKLAMA
0

Turnyre šeimininkaujanti Latvija (3/2) Rygoje 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) sutriuškino be nieko namo vykstančią Čekiją (0/5).

Abi komandos jau prieš šį mačą žinojo galutines savo vietas grupėje, tad kovėsi tik dėl garbės. Latviai pataupė rungtynėms neregistruotą Kristerį Zoriką, bet ant parketo pasirodė praėjusiame mače susižeidęs Artūras Žagaras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimininkai mačą pradėjo užsidegę ir dar iki ilgosios pertraukos sumetė 10 tritaškių. Vienas iš jų vėliau buvo nubrauktas dėl užmintos linijos, bet suversti 58 taškai išliko solidžiu skaičiumi.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau skirtumas tarp rinktinių augo dar sparčiau – po trečiojo ketvirčio latviai pirmavo 86:56 ir galėjo sau leisti atsipalaiduoti. Šimtąjį tašką tritaškiu pelnė Dairis Bertanis, o skirtumas tarp komandų aukščiausiame taške pasiekė 41 tašką (100:59).

REKLAMA

Latviai tritaškius čempionate metė vos 32 procentų taiklumu, bet šiame mače atrišo rankas snaiperiams – tikslą pasiekė beveik pusė tolimų metimų – 17/36 (47 procentai).

Latviai A grupėje liko treti ir aštuntfinalyje gali susitikti su lietuviais, jei B grupės kovas Vokietija baigs pateisindama favoritės statusą prieš Suomiją. Tuo tarpu čekai tapo viena prasčiausių turnyro komandų, visas rungtynes pralaimėjusi dviženkliais skirtumais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Aiškėja Lietuvos varžovai – kaimynų porą išskirti gali tik suomių staigmena (5)
A.Žagaras vėl nebaigė rungtynių (FIBA nuotr.)
Susižeidęs A.Žagaras jau antrą EČ mačą paliko anksčiau laiko
A.Šengunas buvo sunkiai sulaikomas (FIBA nuotr.)
Turkai prarado gynėją, į pergalę vedė arti trigubo dublio likęs A.Šengunas
C.Osmanas skriaudė latvius (FIBA nuotr.)
Niuksas latvių ambicijoms – Rygoje šeimininkavo turkai (1)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų