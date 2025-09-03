Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu

2025-09-03 18:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 18:49

Trečiadienį Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu.

Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Trečiadienį Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu.

REKLAMA
6

Apie 16.29 val. pareigūnai sulaukė pranešimo, kad Pilaitės mikrorajone, Įsruties gatvėje, pažįstama moteris prie daugiabučio namo sužalojo vyrą peiliu į pilvą ir ranką. Jis išgabentas į ligoninę.

Į įvykio vietą atvyko gausios pareigūnų pajėgos. 

Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu

Įtariamoji sulaikyta.

Pradėtas tyrimas.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje iš šalutinio kelio nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ai
ai
2025-09-03 18:56
tai jei pazystama ,kur tas siaubas ?!nereik nervint bobu.
Atsakyti
Vilnietis
Vilnietis
2025-09-03 19:16
Kaip pagerėjo Vilnius prie Benkunsko
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų