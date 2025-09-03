Apie 16.29 val. pareigūnai sulaukė pranešimo, kad Pilaitės mikrorajone, Įsruties gatvėje, pažįstama moteris prie daugiabučio namo sužalojo vyrą peiliu į pilvą ir ranką. Jis išgabentas į ligoninę.
Į įvykio vietą atvyko gausios pareigūnų pajėgos.
+3
Vilniuje – siaubingas išpuolis peiliu (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Įtariamoji sulaikyta.
Pradėtas tyrimas.
tai jei pazystama ,kur tas siaubas ?!nereik nervint bobu.
Vilnietis
Kaip pagerėjo Vilnius prie Benkunsko