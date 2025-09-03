Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno kriminalistai surado pavogtą mikroautobusą ir elektrinį dviratį

2025-09-03 16:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 16:47

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai surado ne tik rugpjūtį pavogtą mikroautobusą, bet ir iš jo dingusį elektrinį dviratį.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai surado ne tik rugpjūtį pavogtą mikroautobusą, bet ir iš jo dingusį elektrinį dviratį.

REKLAMA
0

Pasak policijos pranešimo, rugpjūčio 14-ąją nuo 1.00 val. iki 12.00 val. Kaune, Stoties gatvėje, buvo pavogtas apie 12 tūkst. eurų vertės mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ bei jame buvęs apie 1,3 tūkst. eurų vertės elektrinis dviratis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų – tikrino įvairias vietas, kuriose galėjo būti slepiamas mikroautobusas. 

REKLAMA
REKLAMA

Po keturių dienų, rugpjūčio 18-ąją, po intensyvių paieškų kriminalistams pavyko surasti pavogtą transporto priemonę, tačiau dviračio joje nebebuvo. Pirmadienį Garliavoje buvo surastas ir dingęs elektrinis dviratis.

Tyrimo metu surinkta informacija leido pareigūnams greitai nustatyti galimą įtariamąjį (gim. 2001 m.). Vyras policijos pareigūnams žinomas už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas. 

Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų