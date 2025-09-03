Kauno kriminalistai surado pavogtą mikroautobusą ir elektrinį dviratį

Pasak policijos pranešimo, rugpjūčio 14-ąją nuo 1.00 val. iki 12.00 val. Kaune, Stoties gatvėje, buvo pavogtas apie 12 tūkst. eurų vertės mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ bei jame buvęs apie 1,3 tūkst. eurų vertės elektrinis dviratis.
Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų – tikrino įvairias vietas, kuriose galėjo būti slepiamas mikroautobusas.
Po keturių dienų, rugpjūčio 18-ąją, po intensyvių paieškų kriminalistams pavyko surasti pavogtą transporto priemonę, tačiau dviračio joje nebebuvo. Pirmadienį Garliavoje buvo surastas ir dingęs elektrinis dviratis.
Tyrimo metu surinkta informacija leido pareigūnams greitai nustatyti galimą įtariamąjį (gim. 2001 m.). Vyras policijos pareigūnams žinomas už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas.
Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
