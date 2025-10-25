Kalendorius
„Double Dunk“: dominavęs „Žalgiris“, veidą pakeisiantys pasirašymai ir lietuviai centrai Eurolygoje

2025-10-25 14:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 14:39

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

Ketvirtoje laidoje buvo aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė Barselonoje,lemiami Mario Hezonjos ir Tamiro Blatto sprendimai, kiek netikėta Vilerbano ASVEL pergalė, lyderės „Hapoel“ pergalė, taškų lenktynės Milane, nepralaiminti „Crvena Zvezda“ ir Jaredas Butleris, darbinė Šarūno Jasikevičiaus auklėtinių pergalė Stambulo derbyje, pakrikusi Atėnų „Panathinaikos“ ir Ergino Atamano išvarymas, Spencerio Dinwiddie atvykimas ir veikianti „Paris“ sistema.

00:00 – areštuotas Eurolygos teisėjas

03:42 – dominavęs „Žalgiris“

19:40 – M.Hezonjos ir T.Blatto sprendimai

26:21 – nesulaikomas N.De Colo

31:39 – pareiškimo pergalė iš naujokų

36:46 – taškų lenktynės Milane

43:04 – S.Obradovičiaus faktorius ir J.Butlerio atvykimas

48:35 – Stambulo derbis

54:30 – pakritusi PAO ir išvarytas E.Atamanas

1:01:12 – S.Dinwiddie pasirašymas

1:06:33 – „Paris“ dominavimas Belgrade

