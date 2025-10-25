„Double Dunk“: dominavęs „Žalgiris“, veidą pakeisiantys pasirašymai ir lietuviai centrai Eurolygoje

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Ketvirtoje laidoje buvo aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė Barselonoje,lemiami Mario Hezonjos ir Tamiro Blatto sprendimai, kiek netikėta Vilerbano ASVEL pergalė, lyderės „Hapoel“ pergalė, taškų lenktynės Milane, nepralaiminti „Crvena Zvezda“ ir Jaredas Butleris, darbinė Šarūno Jasikevičiaus auklėtinių pergalė Stambulo derbyje, pakrikusi Atėnų „Panathinaikos“ ir Ergino Atamano išvarymas, Spencerio Dinwiddie atvykimas ir veikianti „Paris“ sistema.
00:00 – areštuotas Eurolygos teisėjas
03:42 – dominavęs „Žalgiris“
19:40 – M.Hezonjos ir T.Blatto sprendimai
26:21 – nesulaikomas N.De Colo
31:39 – pareiškimo pergalė iš naujokų
36:46 – taškų lenktynės Milane
43:04 – S.Obradovičiaus faktorius ir J.Butlerio atvykimas
48:35 – Stambulo derbis
54:30 – pakritusi PAO ir išvarytas E.Atamanas
1:01:12 – S.Dinwiddie pasirašymas
1:06:33 – „Paris“ dominavimas Belgrade
