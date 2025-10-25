Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Mollie O‘Callaghan pagerino pasaulio rekordą ir užsidirbo dvigubą premiją

2025-10-25 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 14:35

Toronte (Kanada) penktadienį pratęstas paskutinis – trečias – šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Mollie O‘Callaghan | Scanpix nuotr.

Toronte (Kanada) penktadienį pratęstas paskutinis – trečias – šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Vos prieš savaitę savo pačios pasiektą pasaulio rekordą pagerino australė Mollie O‘Callaghan. Ji 200 m laisvuoju stiliumi nuplaukė per 1 min. 49.36 sek. ir buvo 0.41 sek. greitesnė nei praėjusiame etape. Australė visas varžoves aplenkė daugiau nei 2 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. O‘Callaghan iškovojo „trigubą karūną“, nes laimėjo šią rungtį visuose trijuose šio sezono etapuose. Už tai australei atiteko 10 tūkst. JAV dolerių premija. Tokią pačią premiją ji gavo ir už pagerintą pasaulio rekordą.

Moterų 100 m plaukime krūtine antrą geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietė Kate Douglass, finišavusi per 1 min. 2.93 sek. Jai priklauso ir sezono rekordas, kuris yra vos 0.03 sek. geresnis.

Seniausias moterų plaukimo trumpame baseine pasaulio rekordas ir toliau priklauso lietuvei Rūtai Meilutytei. Lietuvė dar 2013 m. 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 2.36 sek. ir jau 12 metų niekas negali pagerinti šio rezultato. 2014 m. ir 2016 m. lietuvės rezultatą pakartojo jamaikietė Alia Atkinson.

