Mollie O‘Callaghan pagerino pasaulio rekordą ir užsidirbo dvigubą premiją

Vos prieš savaitę savo pačios pasiektą pasaulio rekordą pagerino australė Mollie O‘Callaghan. Ji 200 m laisvuoju stiliumi nuplaukė per 1 min. 49.36 sek. ir buvo 0.41 sek. greitesnė nei praėjusiame etape. Australė visas varžoves aplenkė daugiau nei 2 sek.
M. O‘Callaghan iškovojo „trigubą karūną“, nes laimėjo šią rungtį visuose trijuose šio sezono etapuose. Už tai australei atiteko 10 tūkst. JAV dolerių premija. Tokią pačią premiją ji gavo ir už pagerintą pasaulio rekordą.
She did it again. 👑
🇦🇺 Mollie O’Callaghan lowers her own World Record in the 200m freestyle 1:49.36! 💥 Back-to-back weekends, back-to-back history. 🌎#UnitedByRacing pic.twitter.com/j5dJfQTAMbREKLAMA— World Aquatics (@WorldAquatics) October 25, 2025
Moterų 100 m plaukime krūtine antrą geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietė Kate Douglass, finišavusi per 1 min. 2.93 sek. Jai priklauso ir sezono rekordas, kuris yra vos 0.03 sek. geresnis.
Seniausias moterų plaukimo trumpame baseine pasaulio rekordas ir toliau priklauso lietuvei Rūtai Meilutytei. Lietuvė dar 2013 m. 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 2.36 sek. ir jau 12 metų niekas negali pagerinti šio rezultato. 2014 m. ir 2016 m. lietuvės rezultatą pakartojo jamaikietė Alia Atkinson.
